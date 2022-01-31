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北市重慶北路發生小擦撞 警籲注意車前狀況
台北市大同區於昨日晚間6時55分發生一起交通事故，一輛臨停於重慶北路2段17號前，一輛臨停在路邊的轎車，起步駛入車道，遭同方向的機車擦撞，機車騎士將車停在路中，下車要找駕駛理論，又遭後方另一台機車追撞，僅最後一台機車騎士腿部挫傷。
警方調查，3人酒測值均為0。50歲陳姓小客車駕駛從路邊起步，正要駛入南往北車道，遭同向藍姓騎士追撞，轎車前保險桿與車身分離掉落在地面。此時，藍姓機車騎士直接將機車停在路中，下車找陳理論，機車被後方彭姓女騎士追撞。
大同分局呼籲，汽車駕駛人應遵守道路交通安全規則第94條規定，應保持可隨時煞停距離如有違反上述規定，可依道路交通管理處罰條第58條開罰，處600元以上、1200元以下的罰鍰。
大同分局表示，除了駕駛人應保持可隨時煞停距離外，亦應注意車前狀況，這樣有任何狀況才可及時反應、閃躲，避免意外發生。
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