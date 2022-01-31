快訊

中市新增外縣市確診者足跡 盧秀燕下午2點線上說明

足跡重疊桃園美甲室群聚個案 北市急發2885封簡訊提醒

女子被母誤會欲從9樓跳下 幸員警擁上將她拉下

聯合報 / 記者劉明岩／彰化即時報導

昨天小年夜下午，彰化市一名30歲陳姓女子自認被媽媽誤會心情不佳，一時情緒激動，衝上9樓，企圖跳樓以證明清白，彰化警分局大埔派出所員警據報及時趕到，也衝上樓，一擁而上，將她從女兒牆抱下來，才解除危機，可以吃團圓飯，避免憾事發生。

警方表示，大埔派出所昨天下午2時許，接獲通報，稱有人侵入民宅，員警到達現場了解後，原來是報案人陳姓女子，因接到母親電話質問她是否破壞浴室瓷磚，自認受到誤會而心情不好，才打110電話報警「稱母親家中遭人侵入」，並要求警方來調閱大樓監視器還她清白。

警方說，經過一番爭論，她的母親表示無需調閱證明，也不願意警方處理，母女雙方返回5樓住處後，仍然爭執不休，陳女未求清白，一轉身隨即拔腿往樓上跑，要跳樓證明她是清白的。

員警見狀 擔心會發生意外，也跟著跟著衝上樓，陳女跑上9樓頂樓後，欲翻越女兒牆躍下，以證明自己是清白，先上樓的員警先拉著她，再呼叫支援，然後一湧而上將她自女兒牆抱下，才解除危機，並安撫陳女情緒。陳女心情平緩後，由家人協助護送就醫後，讓這家人能平安過年。

陳女衝到9樓，欲翻越女兒牆跳樓，幸員警一擁而上，將她壓制在地，解除危機。圖／警方提供
陳女衝到9樓，欲翻越女兒牆跳樓，幸員警一擁而上，將她壓制在地，解除危機。圖／警方提供
陳女衝到9樓，欲翻越女兒牆跳樓，幸員警一擁而上，將她壓制在地，解除危機。圖／警方提供
陳女衝到9樓，欲翻越女兒牆跳樓，幸員警一擁而上，將她壓制在地，解除危機。圖／警方提供

大埔 彰化

延伸閱讀

「臭到整條街聞得到！」居民抗議桃園龜山成垃圾山

美退役上將：若北京犯台 美可經濟制裁並助台自衛

空軍司令熊厚基 今參與印太各國空軍首長視訊會議

嫌約砲床友「功夫差」女孩偽造「確診訊息」逃離 網友反轟

相關新聞

女子被母誤會欲從9樓跳下 幸員警擁上將她拉下

昨天小年夜下午，彰化市一名30歲陳姓女子自認被媽媽誤會心情不佳，一時情緒激動，衝上9樓，企圖跳樓以證明清白，彰化警分局大...

假冒警察騷擾民眾被逮 他：想趕快回家

高雄黃姓男子穿著警察服裝，還購買BB槍、手銬、甩棍等，假冒警察身分在鹽埕新樂街騷掃民眾，轄區警方鹽埕分局員警獲報後到場，...

影/千萬麥拉倫追撞百萬RAV4 待轉被撞RAV4駕駛酒測超標

屏東枋寮台1線437.8公里南下路段，昨天晚上發生千萬超跑麥拉倫與兩車車禍事故，超跑車頭撞爛，3車共4人輕傷送枋寮醫院；...

影／除夕慰勤三重分局 侯友宜：酒駕新法上路民別試法

今天是除夕，新北市長侯友宜上午往三重警分局，慰勞第一線辛苦留值員警，期許所有執勤的員警、民力，共同戮力將「平安」傳遞給市...

夫妻爬山入夜遇風雪 失溫受困花蓮卡羅樓山今吊掛獲救

一對夫妻1月27日從松雪樓入山，昨天行經卡羅樓山後入夜遇到下雪，由於保暖衣物不足、路線不明且有失溫狀況，請求救援，花蓮縣...

高雄昨晚傳舞廳遭砸 黃明昭震怒要臨檢易滋事場所

高雄市苓雅區中華四路某舞廳昨晚10點多，遭王姓男子與14名男子持球棒砸店，轄區警方苓雅分局6小時內火速破案；事件起因王男...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。