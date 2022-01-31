女子被母誤會欲從9樓跳下 幸員警擁上將她拉下
昨天小年夜下午，彰化市一名30歲陳姓女子自認被媽媽誤會心情不佳，一時情緒激動，衝上9樓，企圖跳樓以證明清白，彰化警分局大埔派出所員警據報及時趕到，也衝上樓，一擁而上，將她從女兒牆抱下來，才解除危機，可以吃團圓飯，避免憾事發生。
警方表示，大埔派出所昨天下午2時許，接獲通報，稱有人侵入民宅，員警到達現場了解後，原來是報案人陳姓女子，因接到母親電話質問她是否破壞浴室瓷磚，自認受到誤會而心情不好，才打110電話報警「稱母親家中遭人侵入」，並要求警方來調閱大樓監視器還她清白。
警方說，經過一番爭論，她的母親表示無需調閱證明，也不願意警方處理，母女雙方返回5樓住處後，仍然爭執不休，陳女未求清白，一轉身隨即拔腿往樓上跑，要跳樓證明她是清白的。
員警見狀 擔心會發生意外，也跟著跟著衝上樓，陳女跑上9樓頂樓後，欲翻越女兒牆躍下，以證明自己是清白，先上樓的員警先拉著她，再呼叫支援，然後一湧而上將她自女兒牆抱下，才解除危機，並安撫陳女情緒。陳女心情平緩後，由家人協助護送就醫後，讓這家人能平安過年。
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