假冒警察騷擾民眾被逮 他：想趕快回家
高雄黃姓男子穿著警察服裝，還購買BB槍、手銬、甩棍等，假冒警察身分在鹽埕新樂街騷掃民眾，轄區警方鹽埕分局員警獲報後到場，將黃男逮捕。黃男辯稱是因崇拜警察職業，才想穿上警察制服過過乾癮，警詢後依法送辦。
警方表示，41歲的黃男前天下午5點多時，穿著警察制服，還有BB彈手槍，還攜帶手銬、甩棍、辣椒水以及無線電等，在號稱「奶茶一條街」鹽埕區新樂街上，購買奶茶。
過程中，黃男突然像店家稱他是司法警人員，只是店家不相信，覺得他行為怪異報警處理。鹽埕警分局七賢路派出所警員獲報到場，將他帶回派出所。
黃男辯稱，他因長期崇拜警察，才想穿一下制服過過乾癮，且制服跟裝備是跟朋友借來。黃還向警方詢問他能不能趕快回家？
黃男身著警察制服行為，還在左胸、右胸口都掛有兩線三星階級，加起來等於「四線六星」，讓七賢所警員都感到相當傻眼。警詢後依恐嚇罪及冒充公務員行使職權罪嫌移送高雄地檢署偵辦。
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