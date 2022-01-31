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影/千萬麥拉倫追撞百萬RAV4 待轉被撞RAV4駕駛酒測超標
屏東枋寮台1線437.8公里南下路段，昨天晚上發生千萬超跑麥拉倫與兩車車禍事故，超跑車頭撞爛，3車共4人輕傷送枋寮醫院；枋寮警方初步調查，呂姓駕駛人在路口等待迴轉，被麥拉倫跑車自後追撞，呂的酒測值達0.31毫克，依公共危險罪嫌送辦，詳細肇事原因警方正調查釐清中。
警方調查，昨晚9時53分許接獲報案，枋寮鄉台1線南下437.8公里處發生3部自小客車的交通事故，開白色RAV4休旅車的呂姓駕駛人（69歲）在路口欲迴轉，後方同向樂姓駕駛人（61歲）所駕駛橘色麥拉倫跑車閃避不及而追撞，跑車又遭對向北上林姓駕駛（20歲）所駕駛的自小客車擦撞。
駕駛及乘客共3車5人，4名受經傷送醫意識清楚，呂姓駕駛人酒測值達0.31毫克超標，他供稱沒有飲酒，但晚餐有吃燒酒雞。
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