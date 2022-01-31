影／除夕慰勤三重分局 侯友宜：酒駕新法上路民別試法

今天是除夕，新北市長侯友宜上午往三重警分局，慰勞第一線辛苦留值員警，期許所有執勤的員警、民力，共同戮力將「平安」傳遞給市民。對於酒駕新法上路，侯友宜不忘提醒民眾，春節期間針對酒駕，警方必會強力執法，呼籲民眾別心存僥倖、以身試法。

新北市長侯友宜指出，酒駕新法上路的第一天，新北市共取締4件酒駕案件。今年元月1日到29日，共取締522件的酒駕。不管件數的多跟少，我們一定要嚴格執勤，因為酒駕零容忍，希望市民朋友不要以身試法。

侯友宜說，春節這一段時間，還是會要求警察同仁們，要排上酒駕勤務，提醒市民，不要以為春節期間，警察都會休息不會抓酒駕，我們新北市警會繼續執行取締酒駕勤務，希望酒駕絕對不要發生，讓市民朋友能夠平安過個好年。