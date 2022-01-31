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夫妻爬山入夜遇風雪 失溫受困花蓮卡羅樓山今吊掛獲救

聯合報 / 記者戴永華／宜蘭即時報導

一對夫妻1月27日從松雪樓入山，昨天行經卡羅樓山後入夜遇到下雪，由於保暖衣物不足、路線不明且有失溫狀況，請求救援，花蓮縣消防局獲報後通知空勤花蓮駐地協助吊掛，今天上午10點多把兩人救出。

花蓮縣消防局昨晚9點多接獲南投縣消防局通報，指這對夫妻大約受困在花蓮縣秀林鄉卡羅樓山三角點西南方大約1.5公里的縣界處，派遣消防第二大隊、壽豐分隊、鳳林分隊前往，同時聯絡空中勤務總隊花蓮駐地勤務第一大隊第三隊，派出黑鷹直升機執行吊掛救援。

空勤花蓮駐地表示，這趟任務剛開始因為待援者的位置在背光處，導致機組員無法目視，後來由總隊勤指連絡，請待援者移動到向陽處，但是待援者穿著衣服與地物的石頭顏色相近，繞了第四圈於上午8點多發現待援者，9點左右直升機降落在德興棒壘球場旁草坪空地，完成救援任務。

一對夫妻爬山入夜遇風雪受困在花蓮卡羅樓山，今天由空勤總隊花蓮駐地執行吊掛，把兩人救出。圖／空勤總隊花蓮駐地提供
一對夫妻爬山入夜遇風雪受困在花蓮卡羅樓山，今天由空勤總隊花蓮駐地執行吊掛，把兩人救出。圖／空勤總隊花蓮駐地提供
一對夫妻爬山入夜遇風雪受困在花蓮卡羅樓山，今天由空勤總隊花蓮駐地執行吊掛，把兩人救出。圖／空勤總隊花蓮駐地提供
一對夫妻爬山入夜遇風雪受困在花蓮卡羅樓山，今天由空勤總隊花蓮駐地執行吊掛，把兩人救出。圖／空勤總隊花蓮駐地提供
一對夫妻爬山入夜遇風雪受困在花蓮卡羅樓山，今天由空勤總隊花蓮駐地執行吊掛，把兩人救出。圖／空勤總隊花蓮駐地提供
一對夫妻爬山入夜遇風雪受困在花蓮卡羅樓山，今天由空勤總隊花蓮駐地執行吊掛，把兩人救出。圖／空勤總隊花蓮駐地提供
一對夫妻爬山入夜遇風雪受困在花蓮卡羅樓山，今天由空勤總隊花蓮駐地執行吊掛，把兩人救出。圖／空勤總隊花蓮駐地提供
一對夫妻爬山入夜遇風雪受困在花蓮卡羅樓山，今天由空勤總隊花蓮駐地執行吊掛，把兩人救出。圖／空勤總隊花蓮駐地提供

花蓮 黑鷹直升機

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