夫妻爬山入夜遇風雪 失溫受困花蓮卡羅樓山今吊掛獲救

一對夫妻1月27日從松雪樓入山，昨天行經卡羅樓山後入夜遇到下雪，由於保暖衣物不足、路線不明且有失溫狀況，請求救援，花蓮縣消防局獲報後通知空勤花蓮駐地協助吊掛，今天上午10點多把兩人救出。

花蓮縣消防局昨晚9點多接獲南投縣消防局通報，指這對夫妻大約受困在花蓮縣秀林鄉卡羅樓山三角點西南方大約1.5公里的縣界處，派遣消防第二大隊、壽豐分隊、鳳林分隊前往，同時聯絡空中勤務總隊花蓮駐地勤務第一大隊第三隊，派出黑鷹直升機執行吊掛救援。