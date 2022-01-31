高雄昨晚傳舞廳遭砸 黃明昭震怒要臨檢易滋事場所

高雄市苓雅區中華四路某舞廳昨晚10點多，遭王姓男子與14名男子持球棒砸店，轄區警方苓雅分局6小時內火速破案；事件起因王男懷疑20萬元遭竊，回舞廳包廂尋找過程又與幹部發生衝突懷恨在心。苓雅警方昨案發後迅速逮人，警詢後依法送辦。

據了解，王男（26歲）因日前與2名友人到這間舞廳喝酒消費，在離去後發現手提包內的20萬元不翼而飛，王懷疑遭竊，在回包廂內搜尋時，又與舞廳幹部發生衝突，遭服務員6人持酒杯丟擲，王懷很在心。

昨天晚上10點41分左右，王男帶領友人分開8車到場，王男率領6人持球棒砸毀舞廳大門，過程約10多秒後，就開車做鳥獸散。

轄區警方苓雅分局獲報，立即成立專案小組，先由巡邏警網在晚上10點50分，於四維四路、仁德街口查獲王男友人巫姓男子（26歲）等1車4人，再到三民區九如二路上查獲王男、吳男（22歲）、茹男（22歲）等3名犯嫌。

警方再擴大調閱百支監視器，以車追人擴大追查，6小時內逮其餘11名相關人等。警詢後將王男、吳男、茹男等15名男子依刑法妨害秩序、恐嚇及毀損等罪移送高雄地檢署偵辦。