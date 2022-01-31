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高雄昨晚傳舞廳遭砸 黃明昭震怒要臨檢易滋事場所
高雄市苓雅區中華四路某舞廳昨晚10點多，遭王姓男子與14名男子持球棒砸店，轄區警方苓雅分局6小時內火速破案；事件起因王男懷疑20萬元遭竊，回舞廳包廂尋找過程又與幹部發生衝突懷恨在心。苓雅警方昨案發後迅速逮人，警詢後依法送辦。
據了解，王男（26歲）因日前與2名友人到這間舞廳喝酒消費，在離去後發現手提包內的20萬元不翼而飛，王懷疑遭竊，在回包廂內搜尋時，又與舞廳幹部發生衝突，遭服務員6人持酒杯丟擲，王懷很在心。
昨天晚上10點41分左右，王男帶領友人分開8車到場，王男率領6人持球棒砸毀舞廳大門，過程約10多秒後，就開車做鳥獸散。
轄區警方苓雅分局獲報，立即成立專案小組，先由巡邏警網在晚上10點50分，於四維四路、仁德街口查獲王男友人巫姓男子（26歲）等1車4人，再到三民區九如二路上查獲王男、吳男（22歲）、茹男（22歲）等3名犯嫌。
警方再擴大調閱百支監視器，以車追人擴大追查，6小時內逮其餘11名相關人等。警詢後將王男、吳男、茹男等15名男子依刑法妨害秩序、恐嚇及毀損等罪移送高雄地檢署偵辦。
昨晚小年夜傳出砸店事件，高雄市警察局長黃明昭立即下令針對高雄市易發生治安事件的場所如舞廳、按摩店等，強力持續性實施臨檢掃蕩，遏制犯罪發生，維護社會安定。
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