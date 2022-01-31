影／偷17車「觸媒轉換器」 車主損失51萬怒「甲厚工」

新北市新莊區兩名慣竊，日前以舊換新的方式，換走福營路一停車場內17輛新廂型車「觸媒轉換器」，害車主損失51萬元，兩嫌得手後變賣獲現7萬5000元花銷殆盡，上周六警循線於三重區逮捕兩名竊賊，警詢後依竊盜罪嫌送辦。

經查證，48歲吳男與38歲廖男，兩人專門在大台北地區，以舊換新的方式偷取新車「觸媒轉換器」，這月18日下午4時許，兩嫌在新北市新莊區福營路一處停車場內，發現17輛同公司的箱型工程車，立即下車將17輛廂型車「觸媒轉換器」拆下。

為掩人耳目，吳、廖兩嫌還費工的把舊的「觸媒轉換器」，換裝上這17輛廂型車上，兩人以為神鬼不知，孰料，當日該公司員工發動車子欲外出檢修，卻發現有多部車子發動後竟出現轟隆聲響，經派人到場檢修，赫見這17輛車都已被換上舊的「觸媒轉換器」損失51萬元，氣得報警，並大罵這賊人，連偷個東西還要「甲厚工」。

轄區警獲報調閱周邊監視器畫面，鎖定兩嫌身分，周六凌晨3時30分，於新北市三重區忠孝東路三段與新北大道一段某停車場內，逮捕正要竊換其他車輛的「觸媒轉換器」吳、廖兩嫌，連同犯案工具一併帶回偵辦。。