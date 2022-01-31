快訊

桃園今確診+6！鄭文燦：都在匡列範圍、310人初五解隔離

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／偷17車「觸媒轉換器」 車主損失51萬怒「甲厚工」

聯合報 / 記者曾伯愷／新北即時報導

新北市新莊區兩名慣竊，日前以舊換新的方式，換走福營路一停車場內17輛新廂型車「觸媒轉換器」，害車主損失51萬元，兩嫌得手後變賣獲現7萬5000元花銷殆盡，上周六警循線於三重區逮捕兩名竊賊，警詢後依竊盜罪嫌送辦。

經查證，48歲吳男與38歲廖男，兩人專門在大台北地區，以舊換新的方式偷取新車「觸媒轉換器」，這月18日下午4時許，兩嫌在新北市新莊區福營路一處停車場內，發現17輛同公司的箱型工程車，立即下車將17輛廂型車「觸媒轉換器」拆下。

為掩人耳目，吳、廖兩嫌還費工的把舊的「觸媒轉換器」，換裝上這17輛廂型車上，兩人以為神鬼不知，孰料，當日該公司員工發動車子欲外出檢修，卻發現有多部車子發動後竟出現轟隆聲響，經派人到場檢修，赫見這17輛車都已被換上舊的「觸媒轉換器」損失51萬元，氣得報警，並大罵這賊人，連偷個東西還要「甲厚工」。

轄區警獲報調閱周邊監視器畫面，鎖定兩嫌身分，周六凌晨3時30分，於新北市三重區忠孝東路三段與新北大道一段某停車場內，逮捕正要竊換其他車輛的「觸媒轉換器」吳、廖兩嫌，連同犯案工具一併帶回偵辦。。

偵詢時兩嫌坦承犯行，辯稱日前所竊17輛廂型車「觸媒轉換器」，已賤價變賣換現7萬5000元花銷殆盡，警詢後依竊盜罪嫌送辦。

警方在三重區忠孝東路三段與新北大道一段逮捕兩嫌。記者曾伯愷／翻攝
警方在三重區忠孝東路三段與新北大道一段逮捕兩嫌。記者曾伯愷／翻攝
警方查扣贓物。記者曾伯愷／翻攝
警方查扣贓物。記者曾伯愷／翻攝
警方在三重區忠孝東路三段與新北大道一段逮捕兩嫌。記者曾伯愷／翻攝
警方在三重區忠孝東路三段與新北大道一段逮捕兩嫌。記者曾伯愷／翻攝
警詢後依竊盜罪嫌移送兩嫌。記者曾伯愷／翻攝
警詢後依竊盜罪嫌移送兩嫌。記者曾伯愷／翻攝
監視器拍下兩嫌偷竊過程。記者曾伯愷／翻攝
監視器拍下兩嫌偷竊過程。記者曾伯愷／翻攝

竊盜

延伸閱讀

春節前近500人涉詐賭遭逮 新北警：持續打擊不法

影／大火吞噬新莊3廠房 毀300坪幸無人傷

國三台南柳營火燒車！廂型車突全面燃燒 駕駛急逃出

善心老師不捨新竹偏鄉交通資源不足 自掏腰包捐廂型車

相關新聞

高雄昨晚傳舞廳遭砸 黃明昭震怒要臨檢易滋事場所

高雄市苓雅區中華四路某舞廳昨晚10點多，遭王姓男子與14名男子持球棒砸店，轄區警方苓雅分局6小時內火速破案；事件起因王男...

影／偷17車「觸媒轉換器」 車主損失51萬怒「甲厚工」

新北市新莊區兩名慣竊，日前以舊換新的方式，換走福營路一停車場內17輛新廂型車「觸媒轉換器」，害車主損失51萬元，兩嫌得手...

真嚇人！男子等火車腳突流血竟是蜈蚣竄月台咬傷

基隆市一名老翁前晚到七堵火車站搭火車，在第二月台等車時，突然發現被一隻不明蜈蚣咬傷並流血，不知所措焦急時，突遇員警巡邏發...

來不及過年！男子除夕凌晨騎車車禍失去生命徵象急救中

年約22歲男子今凌晨零時許，騎車行經台東市建和二街17巷時，不明原因發生車禍，男子受嚴重撞擊重傷，消防隊獲報到場救援時已...

夫妻搭火車到八堵 七旬翁如廁後疑天冷心血管疾病猝死

楊姓71歲老翁昨天與妻子從新竹搭火車到八堵火車站後，楊男出站後到站外的廁所小解，突然昏倒，妻子久候沒人前往查看才發現異狀...

高雄小年夜不寧靜 5年輕人持球棒砸舞廳

昨天小年夜，高雄市苓雅區某間知名舞廳，昨天晚上10點多時出現多名年輕人，手持球棒砸向店門，轄區警方苓雅分局獲報後展開追查...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。