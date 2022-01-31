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真嚇人！男子等火車腳突流血竟是蜈蚣竄月台咬傷
基隆市一名老翁前晚到七堵火車站搭火車，在第二月台等車時，突然發現被一隻不明蜈蚣咬傷並流血，不知所措焦急時，突遇員警巡邏發現，趕緊叫救護車幫他送醫，幸好沒有大礙。警方也請站方人員加強環境清理，避免再有蜈蚣跑進月台咬傷人。
鐵路警察局昨晚表示，七派出所所長廖俊德、警員廖祥豪，前晚執行晚間6時到8時七堵車站月台守望勤務，在第二月台巡守過程中，發現一名年老翁面有難色，主動向前他詢問是否需要協助。老翁這時才說，剛被一隻不明蜈蚣咬傷還流血，他看著自己傷口血流不止，卻不知所措，神色焦急緊張。
兩警一邊安撫老翁情緒，另一邊通報七堵站站務人員帶醫療用品協助傷口消毒止血，先讓傷口不會持續惡化，警方立即通報消防局救護人員到場。經初步治療後，老翁神情逐漸恢復，回應清楚正常，救護人員送至八堵礦工醫院救治。
老翁非常感谢警方主動幫忙協助並通報救護，警方方呼籲民眾，如遭不明物體咬傷，應沉著冷靜，不要慌張，盡速前往醫院檢查評估，掌握黃金救援時間，且避免傷口惡化。
另外，警方向站務人員反映，為保護旅客安全，希望站方人員加強環境整理。站方人員表示，將會派員加強環境清消，給旅客一個安心的搭乘環境。
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