夫妻搭火車到八堵 七旬翁如廁後疑天冷心血管疾病猝死
楊姓71歲老翁昨天與妻子從新竹搭火車到八堵火車站後，楊男出站後到站外的廁所小解，突然昏倒，妻子久候沒人前往查看才發現異狀，救護車送往醫院急救後不治，檢警昨天相驗後認為心血管疾病引發。
基隆市消防局表示，昨天上午近9點接獲報案，八堵火車站外男廁有救護案件，救護車到場將意識已經模糊的楊姓老翁送醫，急救後仍不治。
鐵路警察局台北分局七堵派出所報請基隆地檢署相驗釐清死因，楊妻向警方說，夫妻倆從新竹搭火車到基隆要訪友，丈夫出站後去上廁所， 但一直等不到人，後來趕緊前往查看，才發現他倒在廁所牆邊。
檢警說，基隆昨天整天都是下雨濕冷的天氣，相驗結果疑因天冷引發心血管疾病，並無可疑，已將遺體發交家屬處後，家屬也沒有異議。
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