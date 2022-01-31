夫妻搭火車到八堵 七旬翁如廁後疑天冷心血管疾病猝死

楊姓71歲老翁昨天與妻子從新竹搭火車到八堵火車站後，楊男出站後到站外的廁所小解，突然昏倒，妻子久候沒人前往查看才發現異狀，救護車送往醫院急救後不治，檢警昨天相驗後認為心血管疾病引發。

基隆市消防局表示，昨天上午近9點接獲報案，八堵火車站外男廁有救護案件，救護車到場將意識已經模糊的楊姓老翁送醫，急救後仍不治。

鐵路警察局台北分局七堵派出所報請基隆地檢署相驗釐清死因，楊妻向警方說，夫妻倆從新竹搭火車到基隆要訪友，丈夫出站後去上廁所， 但一直等不到人，後來趕緊前往查看，才發現他倒在廁所牆邊。