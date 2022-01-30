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影／小黑狗救命！阿嬤迷失山區警找5小時 循狗叫聲找到
台東75歲吳姓阿嬤昨天帶小黑狗出門訪友，返家失智走錯路，迷失在延平鄉紅葉山區，關山分局員警賴祖望等人上山尋找5小時，今天凌晨聽到小黑狗叫聲，循聲找到坐在草叢裡的阿嬤，眾人合作輪流背阿嬤下山就醫，稱讚小黑狗功勞最大，助阿嬤平安回家過年。
52歲的賴祖望是布農族原住民，長期在延平分駐所服務，分駐所昨晚7時接獲民眾報案，指吳姓阿嬤訪友未歸，他立即帶著裝備會同3名消防救難人員上山尋找。
賴祖望說，報案人表示阿嬤昨天上午9時，從紅葉山區合歡農場，帶著她養的無尾小黑狗下山，山區距分駐所超過10公里，但他到場詢問，才發現阿嬤走錯路、沒下山，反往更深山裡走去，4人即開始爬山尋找，找了5個小時幾乎都要放棄了，忽然聽到狗叫聲。
「真的要感謝小黑狗！」賴祖望表示，凌晨在茫茫山區聽到狗叫聲，立即警覺會不會就是阿嬤的狗，沒想到他們一靠近、那條狗又跑了，他仔細看的確是沒尾巴小黑狗，即跟著小黑狗走進另條產業道路，果然聽到阿嬤哀號聲，就在一片樹叢中，找到虛弱捲曲身子的阿嬤。
賴祖望說，昨晚下雨天氣又冷，眾人以輪背方式將阿嬤背下山，山路崎嶇走了1個多小時，才背阿嬤下山改以車輛接駁送醫，真的很慶幸能夠順利找到阿嬤，但他認為自己只是盡警察本份助人，最該感謝的還是小黑狗，沒有小黑狗幫忙真的找不到阿嬤。
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