今晚小年夜 台南市長黃偉哲訊視慰勉執勤員警

今晚小年夜，台南市長黃偉哲在警察局長方仰寧陪同下，到台南市警五分局以視訊方式和交通崗及派出所警員，慰勉警察辛勞，致送春節慰問金，並與員警圍爐，溫馨過春節。

黃市長首先透過空中代表市民以無線電，感謝警察在春節假期努力堅守崗位，提供市民有平穩的治安，順暢的交通，安心的過個好年。

黃偉哲說，人有假期，但法律無假期，感謝台南市4千多員警犧牲假期，為台南市治安、交通努力打拚。

緊接著黃市長以視訊向各警分局員警慰勉工作辛勞並提早拜年，表達感謝之意，其中有地處台南市最東邊玉山所、偏僻海邊蚵寮所、最南南雄所、最北的內角所、人口最多的大橋所、員警最多的東門所、廟宇最多的南門所、古蹟最多的育平所等小年夜值勤同仁，參加視訊圍爐，氣氛溫馨，現場及線上員警秀出市長預先轉發的紅包，並向市長拜年。

黃偉哲並與月津港燈節交管哨新營警分局鹽水分駐所警員視訊了解交通實際狀況，並慰勞犧牲假期執勤的同仁，員警首次在勤務中接到市長視訊慰勉，又驚又喜。