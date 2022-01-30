影／新北醉漢砸車鬧事暴衝想揍人 員警撂倒壓制

新北市1名53歲鄭姓男子，因之前與五股區某拖車廠員工發生糾紛，昨晚飲酒之後前往車廠尋仇未果，開始發酒瘋砸車洩憤。警方獲報趕抵，鄭男突然暴衝奔向拖車廠負責人企圖動粗，被員警及時攔阻壓制逮捕。

警方是在昨天9時許接獲報案，指稱五股區成泰路一段98巷某拖車廠有人酒醉鬧事砸車，蘆洲警分局德音派出所警員鄭皓仁、藍博正趕抵了解狀況，原來是鄭姓男子酒醉之後到拖車廠想要找人理論，但是對方不在。

他於是拿起現場的工作枕木，連續砸破2輛重型吊車和1輛轎車的車窗玻璃鬧場洩憤，68歲姜姓負責人連忙報警求助。正當警方了解事發情形，鄭男突然暴衝拔腿奔向姜男，幸好警員鄭皓仁機警及時攔阻，並與警員藍博正聯手，將情緒失控奮力掙扎推擠的鄭男壓制在地上，押返派出所偵辦，警詢之後依毀損、妨害公務罪嫌移送地檢署。

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