拿不到錢母用偷的？男闖紫南宮偷走5大袋 膽大不忘過香爐

南投竹山紫南宮每年農曆大年初一發放錢母，但今年考量疫情，廟方宣布停辦，令不少人扼腕，虎年錢母也因此更搶手，有男子為此偷走5袋錢母，得手後還拿去香爐過火，並拍照留念，未料過程全被監視器拍下，該男子與2友人全遭警方逮捕偵辦。

大年初一發招財錢母是竹山紫南宮的指標性活動，每年吸引數萬人排隊領取，未料國內疫況在農曆年前加劇，廟方考量防疫應降低群聚，擲筊方式請示土地公，獲指示不辦理，日前宣布停辦年初一發錢母，未料有人因拿不到錢母竟下手行竊。

1月27日下午1時許，一名男子手提伴手禮晃進辦公室，見廟方人員相當忙碌，趁機拿走5袋錢母，得手後沒急著離開現場，疑向2名友人說是「廟方給的」，3人還一起將成袋的錢母拿到土地公神尊面前的香爐過火，行徑囂張大膽。

但嫌犯沒想到的是「賊星該敗」，他的犯罪過程全被廟內的監視錄影器拍下，且廟方人員返回辦公室後隨即發現錢母數量減少，當下立刻報警，警方也根據監視器畫面，掌握嫌犯，並且火速逮回行竊男子及其1男1女友人。

警方表示，該名竊犯偷了5袋錢母，每袋裡面有2組套幣、1條項鍊和1對金、銀錢母，而他供稱偷錢母是要為了要送給別人的，而他向朋友謊稱是廟方給的，因此另2人並不知道他是偷拿的，針對其供詞仍持續查證。