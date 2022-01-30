傳統菜市場採買年貨人車多 警員站崗交整從早忙到晚
今天小年夜，許多民眾利用時間到傳統市場採買年貨，準備除夕在家圍爐過節，台南市警員今天從早到晚，分別在南區金華、鹽埕、利南菜市場站崗，疏導交通，同時在中華西與中華南路口等6處地點交管，維持春節連假交通順暢。
台南年貨大街活動因防疫考量停辦，導致傳統市場採買人潮較多，員警除在傳統市場手持宣導標語，向前往採買的民眾宣導配合防疫措施，請民眾提高警覺，務必遵守各項防疫規定。
警方在台86快速道路台南端與濱南路口、健康與中華西路口、中華西與中華南路口、中華西與新平路口、健康與南門路口及中華南與永成路口等6處聯外道路交通崗，加強交通疏導。
其中藍晒圖文創園區緊鄰西門商圈，預估將湧入大量遊客，除安排員警站崗，加強疏導。外縣市遊客如搭乘台鐵，可轉乘台南市公車1號、2號、5號、18號或興南客運各線公車，在新光三越新天地站下車如自行開車前往，可至鄰近新光三越百貨公司西門店及應安168停車聯盟、嘟嘟房等處付費停車。
台南市警六分局說，連假期間，除將迅速排除交通事故外，將透過警分局勤務指揮中心即時監控系統，加強監看路況，如發現交通擁擠，除啟動交通快暢優勢警力加強疏導，並建議用路人改道行駛，避免塞在車陣當中。
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