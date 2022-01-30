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八旬老翁推輪椅外出 在「楠梓百慕達」逆向還迷路近一小時

聯合報 / 記者陳弘逸／高雄即時報導

高雄82歲蔡姓老翁日前推著獨自輪椅外出散步，豈料，到高楠公路時，因路線複雜，不慎在路人俗稱的「楠梓百慕達」迷路將近一個小時；由於蔡翁當時，在逆向車道旁，不少車輛從旁呼嘯而過，畫面險象環生，加上他行動不便，在道路上相當無助，直到警方獲報前往協處，才順利將老翁送回家。

楠梓分局楠梓派出所1月28日下午5時許，接獲報案稱，蔡姓老翁坐著輪椅逆向徘徊在高楠公路旁的機車道；警方獲報後，立即趕抵現場查看。

警方到場時，蔡姓老翁仍坐在輪椅上，且逆向面對車道，不少車輛從旁呼嘯而過，令他感到相當驚嚇；員警立刻幫他推至路旁人行道，一邊安撫情緒並幫忙連繫家人。

據了解，蔡姓老翁的女兒白天須在外工作，多數時間，蔡姓老翁都獨自在家中，當天想外出散步透透氣，豈料，卻在「楠梓百慕達」迷路將近一個小時，甚至一度受困在車流中，所幸，員警獲報，即時到場協助，才未釀成事故。

事後，員警幫助蔡姓老翁返家，也呼籲民眾多留意家中老人動態，避免造成憾事發生。

高雄82歲蔡姓老翁日前推著獨自輪椅外出散步，到「楠梓百慕達」時不慎迷路，後由警方協助老翁返家。記者陳弘逸／翻攝
高雄82歲蔡姓老翁日前推著獨自輪椅外出散步，到「楠梓百慕達」時不慎迷路，後由警方協助老翁返家。記者陳弘逸／翻攝
高雄82歲蔡姓老翁日前推著獨自輪椅外出散步，到「楠梓百慕達」時不慎迷路，後由警方協助老翁返家。記者陳弘逸／翻攝
高雄82歲蔡姓老翁日前推著獨自輪椅外出散步，到「楠梓百慕達」時不慎迷路，後由警方協助老翁返家。記者陳弘逸／翻攝
高雄82歲蔡姓老翁日前推著獨自輪椅外出散步，到「楠梓百慕達」時不慎迷路，後由警方協助老翁返家。記者陳弘逸／翻攝
高雄82歲蔡姓老翁日前推著獨自輪椅外出散步，到「楠梓百慕達」時不慎迷路，後由警方協助老翁返家。記者陳弘逸／翻攝

車道 人行道

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