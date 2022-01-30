男騎車到嘉縣太平地區玩 疑路滑失控撞對向貨車OCHA
年假第2天小年夜嘉義梅山地區傳憾事，61歲簡姓男子上午騎車原本要到太平地區玩，沿162甲線上山行經36.6K處時，疑因地面濕滑，車輛失控與對向貨車碰撞，簡男倒臥車前頭部血流不止，到院前失去生命跡象，詳情仍待釐清。
近日嘉縣山區常起霧、易飄綿綿細雨，簡男今上午騎機車與2名友人要到太平地區遊玩，3人沿162甲線道上山，行經36.6K處瑞峰國小附近時，道路狹小簡與對向51歲顏男駕駛的小貨車會車時，疑因天雨路滑加上能見度差，不慎發生碰撞，簡連人帶車噴飛。
騎在前方2名友人見簡遲未跟上，掉頭發現簡倒臥小貨車頭，頭部血流不止且意識不清急忙報警，嘉義縣消防局上午10點23分獲報，梅山分隊通知當地敦親睦鄰隊成員先行前往協助，警消到場送往大林慈濟醫院救治，到院前失去呼吸心跳。
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