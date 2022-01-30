小黃司機撞倒機車未留下 收3千罰單還扣駕照

蘇姓計程車司機去年1月在林口某路段迴轉時，不慎撞倒一輛停在路邊的機車，他雖有下車查看把機車扶起，但因車上有乘客趕時間，沒有留下連絡電話及報警就離開，機車車主回來發現報警，被控肇事逃逸，遭開3千元罰單及吊扣駕照1個月。法官駁回他要求撤銷行政訴訟，認為可報警。

基隆地院判決書指出，蘇男去年1月1日晚間10時許，駕駛某交通企業有限公司營業小客車，行經新北市林口區某路段時，不慎撞及王男停放路邊的普通重型機車左側車身，機車倒地受損。王男回來騎車時發現報案，警方調出路口監視器還原現場。

林口警分局員警到場處理，以「發生交通事故無人傷亡而逃逸」的違規行為，依道路交通管理處罰條例舉發黃男，黃男不服向基隆監理站申訴，台北市區監理所裁處3000元、吊扣駕駛執照1個月，並應參加道路交通安全講習。

黃男不服提起行政訴訟，主張他是計程車司機，發生事故後已下車察看並確認未造成他人受傷，因車內尚有乘客趕時間，駕車離開，他不諳法律故，未在現場等候，深感後悔也已受罰鍰之處罰，如再吊扣駕照，將使他收入及生活受到影響。原處分並非對人民權益侵害最小方法，已違反比例原則，聲明原處分撤銷。

台北市區監理所說明，員警受理交通事故時，調閱路口監視器確認計程車肇事後未報案待警方到場處理，亦未留下聯絡方式即離開現場，屬發生交通事故無人傷亡之逃逸，舉發無不當。

法官審理指出，道路交通事故發生後，應即時採取必要之措施，以防止損害之範圍擴大，蓋如駕駛人於肇事後，隨即駕車逃離現場，不僅使肇事責任認定困難，更可能使被害人求償無門。