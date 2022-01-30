森火九成肇因人為 秋冬交際！嘉義林管處上緊發條備戰

春節連假開始，民眾出門遊玩踏青，為防森林野火，林務局嘉義林區管理處各工作站派員輪班站崗，加強巡查火災熱點外，也對林農、山友和社區民眾等宣導引火相關法規。

據林務局統計，嘉義縣森林火災9成肇因於人為。嘉義林管處轄區去年共發生13場森林火災，包括3月阿里山公路和5月玉山杜鵑營地森林火災，森林護管員冒生命危險投入救災，面臨濃煙高溫和崎嶇地形讓他們備感艱辛，珍貴林業資源受損也讓人備感痛心。

嘉義林管處訂「宣導用火」為每年乾燥季節重要工作，去年11月起，除在火災熱點燃料移除和噴灑阻燃劑外，阿里山公路沿線看板、各大電台廣播、和防火細胞簡訊等方式，提醒大眾共同防範森林火災，也配合空勤總隊直升機組訓，提升森林護管員救火技能。