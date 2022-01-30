元旦迄今酒駕5成遭上銬 新北警：累犯將公布姓名

新北市警方今年迄今已取締525件酒駕，其中遭上銬逮捕的超過5成，適逢春節連假，警方提醒民眾，我國已修法，提高酒駕罰鍰，並針對累犯公布姓名、照片，請民眾自重勿酒駕。

立法院今年1月24日三讀通過刑法及道路交通管理處罰條例酒駕相關條文修正案，提高酒駕處罰、延長酒駕累犯紀錄至10年，並新增公路主管機關得公布酒駕累犯姓名、照片及違法事實等規定。

修法內容還包含，若民眾酒駕遭吊銷駕照，重新考領時應申請登記配備有「酒精鎖」車輛後，才能發給駕照。

新北交大今天指出，警方強力打擊酒駕，去年12月28日啟動四階段的「防制酒後駕車大執法」，針對元旦、尾牙、春節及春酒等易聚餐飲宴時段，加強轄內易酒後駕車肇事路段取締。

新北交大統計，今年迄今共取締酒駕525件，其中違反刑法公共危險罪259件，較去年同期358件增加47%。

新北交大提醒，適逢春節9天連假，民眾切勿酒後駕車，欲前往聚會用餐地點可選擇計程車或大眾運輸，也可善用指定駕駛、代客叫車、代客開車等服務，千萬不要心存僥倖酒駕。