快訊

讀法商出路好卻缺教授 為何頂大商管學院生師比最高？

國道一號彰化南下路段3車追撞 回堵台中9公里

元旦迄今酒駕5成遭上銬 新北警：累犯將公布姓名

聯合報 / 記者翁至成／新北即時報導

新北市警方今年迄今已取締525件酒駕，其中遭上銬逮捕的超過5成，適逢春節連假，警方提醒民眾，我國已修法，提高酒駕罰鍰，並針對累犯公布姓名、照片，請民眾自重勿酒駕。

立法院今年1月24日三讀通過刑法及道路交通管理處罰條例酒駕相關條文修正案，提高酒駕處罰、延長酒駕累犯紀錄至10年，並新增公路主管機關得公布酒駕累犯姓名、照片及違法事實等規定。

修法內容還包含，若民眾酒駕遭吊銷駕照，重新考領時應申請登記配備有「酒精鎖」車輛後，才能發給駕照。

新北交大今天指出，警方強力打擊酒駕，去年12月28日啟動四階段的「防制酒後駕車大執法」，針對元旦、尾牙、春節及春酒等易聚餐飲宴時段，加強轄內易酒後駕車肇事路段取締。

新北交大統計，今年迄今共取締酒駕525件，其中違反刑法公共危險罪259件，較去年同期358件增加47%。

新北交大提醒，適逢春節9天連假，民眾切勿酒後駕車，欲前往聚會用餐地點可選擇計程車或大眾運輸，也可善用指定駕駛、代客叫車、代客開車等服務，千萬不要心存僥倖酒駕。

新北交大補充，今年迄今酒駕違規時段，早上6至11時酒駕件數有94件，占整體酒駕違規約18%；警方呼籲，並非只有飲酒完立即開車才算酒駕，民眾應衡量自身身體狀況，應充分休息，避免「宿醉駕駛」。

新北市警方指出，我國已修法，針對酒駕累犯將得以公布名字、照片，提醒民眾勿酒駕。記者翁至成／翻攝
新北市警方指出，我國已修法，針對酒駕累犯將得以公布名字、照片，提醒民眾勿酒駕。記者翁至成／翻攝
新北市警方指出，我國已修法，針對酒駕累犯將得以公布名字、照片，提醒民眾勿酒駕。記者翁至成／翻攝
新北市警方指出，我國已修法，針對酒駕累犯將得以公布名字、照片，提醒民眾勿酒駕。記者翁至成／翻攝
新北市警方指出，我國已修法，針對酒駕累犯將得以公布名字、照片，提醒民眾勿酒駕。記者翁至成／翻攝
新北市警方指出，我國已修法，針對酒駕累犯將得以公布名字、照片，提醒民眾勿酒駕。記者翁至成／翻攝

酒駕 交大

延伸閱讀

再視察防疫計程車隊 侯友宜：新北今日零確診

淡海輕軌全域清消 邀民眾走春賞櫻

台東男子疑涉肇逃、酒駕致人於死 今晚裁定聲押獲准

民眾黨人士：酒駕參選人曾威脅黨中央 主管卻無能處理

相關新聞

元旦迄今酒駕5成遭上銬 新北警：累犯將公布姓名

新北市警方今年迄今已取締525件酒駕，其中遭上銬逮捕的超過5成，適逢春節連假，警方提醒民眾，我國已修法，提高酒駕罰鍰，並...

桃園市府養工處傳弊案 技術師收廠商21萬回扣遭起訴

桃園市工務局養護工程處傳弊案，吳姓約聘僱技術師利用擔任標案承辦人期間，因呂姓廠商為求工程文書審查、請款順利，多次在工地直...

為了1萬元提供人頭帳戶還當車手 男子被判1年2月徒刑

蘇姓男子因缺錢花用，除涉嫌提供郵局帳戶給詐騙集團使用，還當起提款車手，3次提領贓款共9萬8千多元交給集團成員，獲得1萬元...

桶屍奪2命 凶手判賠313萬

經營麻將賭場的楊鴻儒欲與楊姓女富商交往，但認為楊女同居男友陳彰客是絆腳石，加上不滿遭賭客賴光雄懷疑詐賭並揚言檢舉，七年前...

酒駕肇逃致人於死 裁定羈押

李姓男子前晚穿越省道台九公路關山鎮崁頂路段時，遭一台疾駛車輛撞擊彈飛至對向車道，再被另一輛自小客車輾過，送醫不治；洪姓駕...

死囚冤獄逾18年 獲3417萬賠償

廿二年前震驚社會的台南歸仁雙屍命案，曾被判九次死刑、死刑定讞的謝志宏，因檢方發現新事證聲請再審，台南高分院逆轉改判謝無罪...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。