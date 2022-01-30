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石門翻船失蹤船長疑卡船體浪大難近 待退潮破壞船搜救

聯合報 / 記者游明煌／新北即時報導

「春吉八號」漁船昨晚在新北市石門區草里漁港外海，失去動力後漂流到漁港外圍擱淺翻覆，約距岸際20多公尺，4名外籍漁工獲救已經先安置，但船長仍失蹤。今天凌晨2、3點退潮時，海巡人員有靠近船邊，但因海浪還是太大，無法進入船內，預計下午退潮時救援人員會靠近一點破壞船體搜索，看人是否卡在船體內。

石門區長林俊宏表示，昨晚6點45分「春吉八號」漁船，在新北市石門區草里漁港外海失去動力，漂流到漁港外圍，後來擱淺翻覆，約距岸際20多公尺，立即出動海巡、新北消防搜救，4名外籍漁工獲救已經先安置，但船長仍失蹤。

林俊宏說，現場風浪很大，海象惡劣，直升機無法出動，今天凌晨2、3點退潮時，海巡人員有靠近船邊，但因海浪還是太大，無法進入船內，現場還在持續搜救，在岸邊搜索、監控，希望趕快找到失蹤船長。預計下午退潮時再靠近一點，看能否破壞船體搜索，看是否人卡在船體內。

新北市消防局第六大隊表示，今天持續搜救，目前現場由瑞芳中隊長當任指揮，消防人力共40名3艇12車，因風浪太大，船艇無法下水，人員岸邊搜尋。

「春吉八號」漁船昨晚失去動力後，漁船有通報友船來拖帶救援，但在等待過程就遭浪打至岸邊後翻覆，4名外籍漁工落海，幸好都游上岸僅受輕傷，大家都心有餘悸，直呼好險。新北消防局、海巡署等救援人員持續搜救中。

石門翻船失蹤船長疑卡船體浪大難近，退潮破壞船體搜救。記者游明煌／翻攝
石門翻船失蹤船長疑卡船體浪大難近，退潮破壞船體搜救。記者游明煌／翻攝
石門翻船失蹤船長疑卡船體浪大難近，退潮破壞船體搜救。記者游明煌／翻攝
石門翻船失蹤船長疑卡船體浪大難近，退潮破壞船體搜救。記者游明煌／翻攝
石門翻船失蹤船長疑卡船體浪大難近，退潮破壞船體搜救。記者游明煌／翻攝
石門翻船失蹤船長疑卡船體浪大難近，退潮破壞船體搜救。記者游明煌／翻攝

海巡署 外籍漁工

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