快訊

安以軒澳門CEO老公被捕原因曝光 警：查問期間拒絕合作

台南機車自撞護欄 情侶掉落水溝女子受傷送醫

聯合報 / 記者黃宣翰／台南即時報導

台南市安南區安明路一段和府安路七段路口，今天凌晨發生機車失控自撞路旁護欄後，機車倒在路面，男騎士和後座女乘客掉落深約2公尺水溝，還好水溝沒有水，和緯消防分隊花了九牛二虎之力，架梯將2人救上路面，男騎車沒有受傷，女乘客膝蓋受傷送醫急救。

「有人騎機車掉落路面，請派人來救援。」台南市消防局救災救護指揮中心今天凌晨零點7分接獲民眾報案，位於安南區安明路一段和府安路七段路口，有2人掉落路旁水溝。和緯消防分隊到場救援，發現1男1女掉落水溝，水溝內沒有水。

由於水溝距離路面約2公尺深，消防人員架梯下到水溝，將18歲陳姓女乘客抬上擔架後送醫。22歲陳姓男騎士沒有受傷。陳男表示，他騎機車外出時就發覺機車沒有氣，可能騎到一半時，輪胎全部沒氣，機車失控自撞護欄。

台南市警三分局提醒民眾，春節騎機車外出，要先檢查機車輪胎有沒有氣，以免騎到半路輪胎沒氣，發生車禍意外。

陳姓女子落掉水溝膝蓋受傷，消防人員架梯將她救上路面後送醫。記者黃宣翰／翻攝
陳姓女子落掉水溝膝蓋受傷，消防人員架梯將她救上路面後送醫。記者黃宣翰／翻攝
台南市安南區發生一男一女掉落水溝，消防人員架梯救人。記者黃宣翰／翻攝
台南市安南區發生一男一女掉落水溝，消防人員架梯救人。記者黃宣翰／翻攝

台南 車禍 春節

延伸閱讀

疑變換車道不當 半聯結車國道撞轎車後衝出護欄

影／美甲師騎車自撞大漢橋機車道護欄身亡 酒測值驚人

驚動維安！重機滑撞總統府前護欄成廢鐵 騎士左手骨折

車頭全毀！台中男酒駕直衝護欄 傷重搶救不治

相關新聞

房客持剪刀朝她頸胸猛刺 她大喊「我已懷孕5周」

從事大樓物流管理的女子小如（化名），前年房客劉男佯稱浴室蓮蓬頭漏水，小如前往協助，卻突遭劉男持剪刀瘋狂猛刺她頸、胸、臉部...

禍從口出聊到她的感情事 他慘遭棍棒戳肛凌虐

台中市民馮姓女子女不滿余男提及她與李姓男友間的感情問題，林女也不滿余男騷擾她的友人，夥同李男等多人在摩鐵，持球棒毆打余男...

新店8旬婦早起做年糕遭撞亡 肇事駕駛：她躺在馬路上

新北市新店區今天凌晨發生死亡車禍，一名8旬老婦人出門要去做年糕，走在路上時因不明原因被一輛小貨車撞上，遭輾壓車底、當場失...

社區噪音引爆住戶陽台互罵 他發狂一刀刺死樓上女鄰居

桃園洪姓男子因噪音問題和樓上的陳姓女鄰居常吵架，陳先持菜刀到洪家門前理論，結果洪酒後激動也拿了把29公分尖刀，一刀從陳女...

石門翻船失蹤船長疑卡船體浪大難近 待退潮破壞船搜救

「春吉八號」漁船昨晚在新北市石門區草里漁港外海，失去動力後漂流到漁港外圍擱淺翻覆，約距岸際20多公尺，4名外籍漁工獲救已...

台南機車自撞護欄 情侶掉落水溝女子受傷送醫

台南市安南區安明路一段和府安路七段路口，今天凌晨發生機車失控自撞路旁護欄後，機車倒在路面，男騎士和後座女乘客掉落深約2公...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。