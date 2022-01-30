台南機車自撞護欄 情侶掉落水溝女子受傷送醫
台南市安南區安明路一段和府安路七段路口，今天凌晨發生機車失控自撞路旁護欄後，機車倒在路面，男騎士和後座女乘客掉落深約2公尺水溝，還好水溝沒有水，和緯消防分隊花了九牛二虎之力，架梯將2人救上路面，男騎車沒有受傷，女乘客膝蓋受傷送醫急救。
「有人騎機車掉落路面，請派人來救援。」台南市消防局救災救護指揮中心今天凌晨零點7分接獲民眾報案，位於安南區安明路一段和府安路七段路口，有2人掉落路旁水溝。和緯消防分隊到場救援，發現1男1女掉落水溝，水溝內沒有水。
由於水溝距離路面約2公尺深，消防人員架梯下到水溝，將18歲陳姓女乘客抬上擔架後送醫。22歲陳姓男騎士沒有受傷。陳男表示，他騎機車外出時就發覺機車沒有氣，可能騎到一半時，輪胎全部沒氣，機車失控自撞護欄。
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