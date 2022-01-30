7旬翁冬夜獨坐街頭 派出所長親下廚讓他大讚「很可以」

春節前夕氣溫驟降，桃園市一名74歲老翁昨晚流落街頭7小時，呆坐在地上發抖，被巡邏員警發現並帶回派出所，並順利聯繫到家屬；所長見老翁不斷打寒顫，又恰逢所內開伙，便挽起衣袖親自煮一碗熱湯麵給他吃，讓他大讚「很可以」，吃完便安心回家。

蘆竹警分局南崁派出所警員劉大任、章博涵昨天晚上7時30分許在轄區巡邏，經過聯福巷口時，看到莊姓老翁（74歲）兩眼呆滯、坐在騎樓地上，趕緊上前瞭解，才知道中午12時從龜山區南上路住家出門，走一走卻找不到回家路，因而流落街頭，便將他帶回派出所。

南崁派出所昨晚正好開伙，所長李嘉銘見莊姓老翁直發抖，便煮了一碗泡麵，加了新鮮菜肉，讓他大快朵頤。莊翁邊吃邊表示外面天氣很冷，所長問「夠熱嗎」，他回「又辣又熱，可以！」非常滿足。

李嘉銘表示，老先生身上沒帶錢，在外流落街頭多時，雖然他患有失智，但幸好能講出個人資料，讓員警很快就聯繫上焦急尋人的家屬，趕來派出所將他接回，順利讓一家人圓滿團聚。