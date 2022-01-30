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男昏迷無呼吸心跳 消防員靠CPR、AED將人從鬼門關救回

聯合報 / 記者陳弘逸／高雄即時報導

高雄謝姓男子日前前往楠梓後昌路某銀行時，因身體不適倒地昏迷，銀行員與民眾見狀立即通報消防前往協助；救護人員到場時，謝男已無呼吸心跳，經CPR急救、AED電擊，並緊急送醫救治，才將人從鬼門關救回。昨天謝男也與家人，特地到該消防分隊表達謝意，也感謝救護人員即時出手相救。

市府消防局1月4日中午11時3分許，接獲民眾報案稱，謝男於楠梓區後昌路某銀行內昏倒，且無呼吸心跳；消防獲報後，立即趕抵現場，並緊急施作CPR急救並使用AED給予電擊，同時送往醫院搶救。

經過治療，謝男脫險，出院後，為感謝消防人員即時出手相救，他於昨天上午與家人一同前往右昌消防隊向救護人員致謝，更與隊員合影留念。

參與這次救護的曾瑞兆、歐文賢都說，每次救護出勤，都視病猶親地用心對待每名傷病患，並給予適當處置，而這次順利將民眾從鬼門關前救回來，都是對專業的肯定與鼓勵。

此外，消防提醒，除消防人員救援，若報案人目睹患者倒下昏迷不醒，仍能冷靜依循119派遣員的引導實施CPR，直至救護人員到場接手，就能爭取救援時機，因此，不能忽視學習CPR的重要性。

高雄謝姓男子（中）日前因身體不適倒地昏迷，經右昌消防隊協助，撿回一命，昨天特地前往分隊致謝。記者陳弘逸／翻攝
高雄謝姓男子（中）日前因身體不適倒地昏迷，經右昌消防隊協助，撿回一命，昨天特地前往分隊致謝。記者陳弘逸／翻攝

CPR 鬼門關 AED

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