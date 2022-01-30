新店8旬婦早起做年糕遭撞亡 肇事駕駛：她躺在馬路上
新北市新店區今天凌晨發生死亡車禍，一名8旬老婦人出門要去做年糕，走在路上時因不明原因被一輛小貨車撞上，遭輾壓車底、當場失去生命跡象，緊急送醫卻在到院前不治；肇事駕駛供稱「她突然躺在馬路上，沒有發現就撞上」，詳細肇責尚待警方釐清。
警方調查，范姓男子（62歲）今天工作完後開小貨車返家，清晨5點22分行經新店區灣潭路時，因不明原因撞上行走在路上的呂姓婦人（88歲），呂婦被撞後捲入貨車底下，當場失去呼吸心跳。
消防隊趕抵，經觀察她身體變形、無意識，逾20分鐘脫困後，緊急送新店耕莘醫院搶救，不幸到院前死亡不治。警方初步調查，范男無酒駕，他警詢時稱老婦人莫名躺在馬路上，完全沒發現才會撞上，不知道為何會這樣子。
據悉，呂婦今天早上4點多起床後獨自出門，要去離家僅30公尺的另一個「廚房」做年糕，步行途中發生憾事；呂婦家屬說最近她都會早起做年糕，昨天晚上看她都一切正常，不知道為何會被撞。詳細肇責有待警方進一步釐清。
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