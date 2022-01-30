影／車禍駕駛激動亮刀 員警喊話「相信我們嗎？」解危

台中市清水區昨晚發生車禍糾紛，一名駕駛拿出西瓜刀情緒激動，另一名駕駛嚇得躲一旁報警，多名員警到場警戒時，員警喊話「你願意相信我們嗎？」緩慢靠近駕駛，讓他自行放下刀，警方今天依恐嚇罪嫌移送法辦。

昨晚6點多，清水警分局接獲110報案，在清水區中清路與忠貞路口有二輛轎車發生車禍，無人受傷，但35歲劉姓駕駛下車後情緒激動，手持西瓜刀站路中咆哮，另一車39歲甘姓駕駛閃躲至路側，打110報警。

清水分局立即派員到場安撫劉男情緒，員警到場先對著黑暗中的劉姓駕駛喊話「你願意相信我們嗎？我們可以好好幫你」，對談20分鐘後，劉男情緒穩定，自行將西瓜刀放下被捕，警方依恐嚇罪逮捕移送。