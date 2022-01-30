影／中市警自製反酒駕宣導影片 網友直呼彷彿身歷其境
農曆春節將至，中警六分局為因應「111年加強重要節日安全維護工作」，特地在小年夜(30)日發布分局自製反酒駕宣導影片，提醒民眾除夕是家戶團圓吃年夜飯的日子，黃湯下肚後務必記得酒後不開車，不要讓春節充滿喜氣的假期化為造成他人家庭破碎的悲劇。
宣導影片以日前轄內發生一件酒醉自小客車駕駛規避路檢點遭員警追捕、攔查的實際執勤畫面為主題，影片中員警發現一自小客車在路檢點前約100公尺處的路口迴轉，駕駛迅速下車離開，員警立即衝上前攔查，發現該名男子全身酒氣，經實施酒測後，酒測值超標，依公共危險罪現行犯逮捕。看完影片有不少網友誇讚: 「好有臨場感！」、「員警流利的講出酒駕罰則令人印象深刻!」。
中警六分局長蔡元戎表示，透過員警實際執法畫面希望讓民眾有身歷其境的感受，進而心生警惕不敢以身試法! 也呼籲民眾春節飲宴聚會多，務必酒後不開車，警方將持續取締酒後駕車與其他違規情事，以展現維護民眾交通安全之決心。
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