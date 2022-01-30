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大陸冷氣團發威 今晨冷颼颼將冷到除夕

影／簡單哥陷入異國水妹戀？中市警教你驅散感情騙子

聯合報 / 記者白錫鏗／台中即時報導

「我的外國軍官男友說他受傷了，要我匯錢救他」、「國外的他說要寄包裹給我，但被海關查扣了，需要匯錢」，這是員警及金融機構行員面對遭詐騙的民眾時，經常會聽到的回答，也是詐騙集團慣用的套路；俗話說：「有錢沒錢、討個老婆好過年」，但在真真假假的網路世界中，真能找到真愛嗎?讓簡單哥來告訴您。

台中市警局刑警大隊統計分析，去(110)年民眾因於網路上認識網友，而落入對方的愛情或投資圈套，造成金錢損失的案件共計433件，超過整體詐欺案件25%以上，表示每4件詐欺案件，就有1件的被害人是因為透過網路認識素未謀面的網友，而落入對方的愛情或投資圈套，造成財產上的損失，近年來，更因受到covid-19疫情影響，民眾居家上網時間更多，案件發生更呈現上升趨勢。

有鑑於此，台中市警局刑警大隊再次結合網紅簡單哥，在即將到來的農曆年前，推出防詐宣導影片第二彈，主要提醒民眾，在虛幻的網路交友中，應謹慎小心，影片中簡單哥除了認識外國〝水妹〞，讓他小鹿亂撞，心花怒放，最後竟得到「真心換絕情」的結果，傷心又失財；後來竟又在網路上認識朋友，差點再次跌入投資陷阱。

因此，提醒大家，網路交友應謹記「個資不外洩、錢財不露白」，如果對方提到「個資」、「存簿」或「金錢」等關鍵字，就要穿起防詐金鐘罩，提高警覺，千萬不要讓粉紅泡泡蒙蔽了眼睛，而落入詐騙集團的陷阱中。

台中市警局刑警大隊統計分析，去年民眾因於網路上認識網友，而落入對方的愛情或投資圈套，造成金錢損失的案件共計433件，刑警大隊結合網紅簡單哥，推出防詐宣導影片，提醒民眾防詐。圖／警方提供
台中市警局刑警大隊統計分析，去年民眾因於網路上認識網友，而落入對方的愛情或投資圈套，造成金錢損失的案件共計433件，刑警大隊結合網紅簡單哥，推出防詐宣導影片，提醒民眾防詐。圖／警方提供
台中市警局刑警大隊統計分析，去年民眾因於網路上認識網友，而落入對方的愛情或投資圈套，造成金錢損失的案件共計433件，刑警大隊結合網紅簡單哥，推出防詐宣導影片，提醒民眾防詐。圖／警方提供
台中市警局刑警大隊統計分析，去年民眾因於網路上認識網友，而落入對方的愛情或投資圈套，造成金錢損失的案件共計433件，刑警大隊結合網紅簡單哥，推出防詐宣導影片，提醒民眾防詐。圖／警方提供
台中市警局刑警大隊統計分析，去年民眾因於網路上認識網友，而落入對方的愛情或投資圈套，造成金錢損失的案件共計433件，刑警大隊結合網紅簡單哥，推出防詐宣導影片，提醒民眾防詐。圖／警方提供
台中市警局刑警大隊統計分析，去年民眾因於網路上認識網友，而落入對方的愛情或投資圈套，造成金錢損失的案件共計433件，刑警大隊結合網紅簡單哥，推出防詐宣導影片，提醒民眾防詐。圖／警方提供

詐騙集團 愛情

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