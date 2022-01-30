台南安平商港外海發現男浮屍 海巡隊冒著風浪前往打撈

台南安平商港新北堤海域，今天清晨2點多有釣客發現海面上有人載浮載沈，報消防局派人搶救，消防人員到達後發現距離岸邊約2浬，且海上風浪太大，請求台南海巡隊船艇打撈上岸，死者為外籍男子，沒有明顯外傷，特徵著深色長袖外衣、類牛仔布長褲，報請檢察官相驗查明死者身分及死因。

台南市消防局救災救護指揮中心今天清晨2點25分，接獲釣客報案，位於安平商港新北堤綠色燈塔海域，有人在海面上載浮載沈，中心請安平消防局派人搶救。

安平消防人員到達後發現男子距離岸邊約2浬，且海上風浪太大，請求台南海巡隊船艇打撈上岸，海巡署人員冒著風浪，花了近2個小時將死者打撈上岸。