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台南安平商港外海發現男浮屍 海巡隊冒著風浪前往打撈

聯合報 / 記者黃宣翰／台南即時報導

台南安平商港新北堤海域，今天清晨2點多有釣客發現海面上有人載浮載沈，報消防局派人搶救，消防人員到達後發現距離岸邊約2浬，且海上風浪太大，請求台南海巡隊船艇打撈上岸，死者為外籍男子，沒有明顯外傷，特徵著深色長袖外衣、類牛仔布長褲，報請檢察官相驗查明死者身分及死因。

台南市消防局救災救護指揮中心今天清晨2點25分，接獲釣客報案，位於安平商港新北堤綠色燈塔海域，有人在海面上載浮載沈，中心請安平消防局派人搶救。

安平消防人員到達後發現男子距離岸邊約2浬，且海上風浪太大，請求台南海巡隊船艇打撈上岸，海巡署人員冒著風浪，花了近2個小時將死者打撈上岸。

據了解，死者為外籍男子，沒有明顯外傷，特徵為著深色長袖外衣、類牛仔布長褲，台南海巡隊將報請台南地檢署檢察官相驗，進一步查明死者身分以及死因。

台南海巡隊人員冒著海上風浪，將外籍男浮屍打撈上岸。圖／台南海巡隊提供
台南海巡隊人員冒著海上風浪，將外籍男浮屍打撈上岸。圖／台南海巡隊提供

台南 海巡署 南海

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