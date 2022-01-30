石門翻覆漁船失蹤船長今續搜救 逃生4漁工：大浪打落海

新北市石門草里漁港漁船「春吉八號」，昨晚外海作業時因失去動力，由另一艘友漁拖救回港至岸邊時，被突來的大浪打翻，5人落海，其中4名外籍漁工游上岸受輕傷，當時在駕駛室內的59歲蘇姓船長疑落海失蹤。昨晚浪太大只能在岸邊搜尋沒有找到人，搜救人員今天上午將持續搜救。

消防局表示，漁船在距岸際外海20約公尺處翻覆，昨晚搜救勤務到晚間10時結束，未尋獲患者，今天上午持續搜索勤務。

昨晚7點多，海巡署草里安檢所通報漁船翻覆，其中有4人已經安全上岸，但船長當時在船上駕駛室，疑也落海失蹤，消防人員出動多人前往搜救。

獲救漁工說，「一陣大浪襲至，船就翻了」。4漁工都落海後游上岸，但船長不見了，當時是在駕駛室內，懷疑也落海，因船體整個倒翻，船底朝天，也不排除困在駕駛室內。