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嘉義市警方攻破職業賭場 防堵可能疫情破口
時近年關地下賭場蠢蠢欲動，嘉義市警方發現不肖業者以透天厝作為掩護裝置多道暗門及佈置有如天網監視器，又採「會員介紹制」過濾人員身分企圖躲避警方查緝，幸被警方一一攻破。第一分局長王文生表示，職業賭場易成為防疫破口，賭博所衍生的債務問題又極易衍生傷害及搶奪等治安事件，將持續針對轄區易聚賭場所加強查察、取締。
第一分局表示，春節將近，疫情狀況仍未穩定，地下賭場卻有蠢蠢欲動的傾向，警方掌握賭客聚賭情資，日前循線在西區中正路透天厝內，查獲德州撲克職業賭場，共計查獲蔡姓負責人、荷官及籌碼兌換員計3人，賭客10人等共13人，現場查扣賭資新台幣6萬5千元、賭客籌碼及賭具撲克牌等物品。詢問後分別依賭博罪嫌、社會秩序維護法送辦。
警方指出，蔡姓負責人承租透天厝且設置多層暗門，並在處所周遭設置監視器天網，警方攻堅時突破層層暗門，尋找開關按鈕，蔡男等見警方進入屋內後，關閉屋內電燈，企圖干擾誤導警方查緝，宛如進入一場密室逃脫遊戲，仍被警方以優勢警力破門逮人。
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