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春節連假第一天 蘇花改小貨車爆胎自撞隧道壁
今天是春節連假第一天，蘇花路廊南下路段清晨五時起湧現車潮，不過交通順暢。一輛3.5噸小貨車沿蘇花改北上，下午3時許行經崇德隧道時，突然爆胎失控自撞隧道壁，車上兩人輕傷不需就醫，警方前往管制，採雙向輪放，事故約在1小時後排除。
花蓮新城警分局表示，徐姓男子今天下午駕駛小貨車載蔡姓男子沿蘇花改北上，下午3時54分行經台9線163.4公里處，即花蓮秀林鄉崇德隧道時，突然爆胎失控撞隧道壁，徐、蔡2人輕微擦挫傷，不需送醫，警方趕到現場指揮，採雙向輪放管制，未造成嚴重回堵，事故在1小時後排除。
此外，台8線中橫公路昨天下午3時許也有一起隧道自撞事故，陳姓男子獨自駕小客車由西往東行駛，在166公里處白楊隧道內失控打滑自撞，所幸僅車頭損毀，人未受傷。花蓮新城警分局表示，今天中橫公路的車流量並不多，這起事故沒有影響到交通。
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