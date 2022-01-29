影／肇事騎士互相搶快 兩車碰撞噴飛幸僅擦挫傷

注意車安別搶快！新北市20歲彭姓女子，與19歲吳姓騎士，昨天下午4時許，彼此疑未遵循號誌燈控相互搶快，直接在新莊區中正與民安路口發生碰撞，撞擊瞬間兩人當場噴飛落地，所幸肇事雙方僅肢體擦挫傷並無大礙，確切肇事原因及責任歸屬，有待警方調查釐清。

經查證，新北市20歲彭姓女子，昨下午4時許，騎車沿著新莊區中正路往桃園方向，途中行經中正路與民安路口，疑為了搶快，無視號誌燈已由綠轉黃，彭女加快油門往前騎衝。

不巧，19歲吳姓騎士，同樣未依號誌燈控，急從待轉區搶快往民安路騎去，造成兩車攔腰碰撞，彭、吳兩駕駛當場噴飛落地，緊急通知救護人員到場協處，所幸兩人僅肢體擦挫傷並無大礙。