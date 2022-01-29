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影／肇事騎士互相搶快 兩車碰撞噴飛幸僅擦挫傷

聯合報 / 記者曾伯愷／新北即時報導

注意車安別搶快！新北市20歲彭姓女子，與19歲吳姓騎士，昨天下午4時許，彼此疑未遵循號誌燈控相互搶快，直接在新莊區中正與民安路口發生碰撞，撞擊瞬間兩人當場噴飛落地，所幸肇事雙方僅肢體擦挫傷並無大礙，確切肇事原因及責任歸屬，有待警方調查釐清。

經查證，新北市20歲彭姓女子，昨下午4時許，騎車沿著新莊區中正路往桃園方向，途中行經中正路與民安路口，疑為了搶快，無視號誌燈已由綠轉黃，彭女加快油門往前騎衝。

不巧，19歲吳姓騎士，同樣未依號誌燈控，急從待轉區搶快往民安路騎去，造成兩車攔腰碰撞，彭、吳兩駕駛當場噴飛落地，緊急通知救護人員到場協處，所幸兩人僅肢體擦挫傷並無大礙。

事後警方對肇事雙方酒測，兩人並無酒精反應，至於確切肇事原因及責任歸屬，有待警方調查釐清。

監視器拍下新莊中正路與民安路口車禍瞬間。記者曾伯愷／翻攝
監視器拍下新莊中正路與民安路口車禍瞬間。記者曾伯愷／翻攝
新莊中正路與民安路口車禍，機車倒地零件碎片散落一地。記者曾伯愷／翻攝
新莊中正路與民安路口車禍，機車倒地零件碎片散落一地。記者曾伯愷／翻攝
新莊中正路與民安路口車禍，警方到場交管。記者曾伯愷／翻攝
新莊中正路與民安路口車禍，警方到場交管。記者曾伯愷／翻攝
監視器拍下新莊中正路與民安路口車禍瞬間。記者曾伯愷／翻攝
監視器拍下新莊中正路與民安路口車禍瞬間。記者曾伯愷／翻攝

桃園 車禍

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