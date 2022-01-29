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台南女社區內飼養流浪犬 放任犬隻嚇人處罰鍰3千元

聯合報 / 記者邵心杰／台南即時報導

台南市林姓女子去年間在北區某社區住處內飼養10隻流浪狗，放狗出去在社區公共空間時，部分犬隻未加鎖鍊，犬隻時常對路過的幼童、行人及騎士吠叫、追逐，造成行人及騎士安全上危害與驚嚇，經鄰居檢舉，警方依違反社會秩序維護法移送，台南簡易庭認林女縱容動物嚇人，處罰鍰3000元。

警方調查，林女去年4月至11月間，在社區住處內飼養流浪狗，縱容飼養犬隻不定時吠叫及嚇人，妨害公眾安寧，社區居民不堪其擾，向警方檢舉。警方約詢林女及鄰居，調閱社區監視器及翻拍照，認林女違反社會秩序維護法送辦。

台南簡易庭認為，衡諸通常經驗法則，林女為心智健全成年人，當可預見放任犬隻在社區自由活動，犬隻極有可能對經過的行人吠叫，甚而追逐，導致他人驚嚇等情事，卻未事先採取適當措施加以防制，已屬社會秩序維護法第70條第3款所定的縱容動物嚇人。

因此，法官審酌林女非行情節、智識、年齡、職業及家庭狀況等一切情狀，處罰鍰3000元，可抗告。

台南簡易庭認為，林女放任犬隻在社區自由活動，犬隻極有可能對經過的行人吠叫，甚而追逐，導致他人驚嚇，卻未事先採取適當措施加以防制，處罰鍰3000元。圖／本報資料照
台南簡易庭認為，林女放任犬隻在社區自由活動，犬隻極有可能對經過的行人吠叫，甚而追逐，導致他人驚嚇，卻未事先採取適當措施加以防制，處罰鍰3000元。圖／本報資料照

台南 流浪狗 監視器

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