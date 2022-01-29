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緬甸經商40載 高雄警助8旬翁年前回台尋親

聯合報 / 記者邱奕能／高雄即時報導

80歲的呂姓老翁在緬甸經商40年後回到台灣，呂翁思念王姓表弟一家，苦尋不著下找上警察幫忙，高雄左營警分局透過年籍資料交叉比對查詢，終於聯絡上王家，讓彼此團圓。

警方表示，在緬甸經商40載的呂翁，很少回台灣，這次回台想在農曆過年前，找到王姓表弟一家，但表弟一家原本住在鼓山區華泰路，他前往時才聽鄰居說已搬離十多年，據說搬去美術館區，他找不著下，前天下午3點多時，到左營警分局文自派出所求助。

員警透過呂翁提供的資料找到幾筆資料，之後在依年籍資料逐筆過濾，發現一家資料住在美術館附近的69歲王男機率較高，文自所警員便請附近派出所跑一趟聯絡後，確認是呂翁失聯多年的表弟家。

王男在電話中表示非常開心，但目前在鳳山住院無法前來相認，只好立即連繫胞妹，由胞妹王女及妹夫到派出所找呂男。王女獲知後馬上趕到派出所，久不見的雙方馬上就認出彼此，氣氛很溫馨。

王女也說，一家曾受呂翁照顧，一直希望能再報答他，這次十分感謝高雄警察的積極協助，不怕麻煩親自探訪他們家詢問，讓他們一家順利團聚。

80歲的呂姓老翁在緬甸經商40年後回到台灣，呂翁思念王姓表弟一家，苦尋不著下找上警察幫忙。記者邱奕能／翻攝
80歲的呂姓老翁在緬甸經商40年後回到台灣，呂翁思念王姓表弟一家，苦尋不著下找上警察幫忙。記者邱奕能／翻攝

警察 緬甸 美術館

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