影／南投旅遊高山症嘔吐昏迷 轎車直闖派出所求救
南投縣清境合歡山是春節熱門旅遊地點，高山旅遊需注意身體狀況，以免發生意外。昨天有遊客到仁愛鄉山區旅遊，因急性高山症發作，呼吸急促、嘔吐、最後昏迷，家屬直接開車到派出所求救，緊急送醫治療救回一命。家屬回到高雄後打電話報平安，感謝警方即時伸援。
合歡山雪季期間遊客相當多，因為公路交通方便，開車、騎車都可直上合歡山，讓許多民眾忽視高山風險，之前還有大學生騎著機車直接上合歡山，保暖不足差點失溫，車輛打滑擦撞意外頻傳，也有山友在小奇萊因高山症發作死亡。
埔里警分局表示，李姓男子利用春節前，帶著家人、外籍看護共5人，從高雄開車到仁愛鄉清境農場旅遊。昨天返程時，外籍女看護疑似出現高山反應，出現呼吸急促、頭痛等症狀，車子開到國姓鄉中正路，女看護嚴重嘔吐，最後昏迷，其他4人都不知所措。
李姓男子看到前方是長壽派出所，直接開到派出所求助。副所長游朝琴、警員謝敏捷及義警鄭金發正在整理環境，看到狀況不對立即趨前關心，經瞭解狀況後，通知119到場處理，並不斷安撫家屬情緒，讓他們能冷靜向救護人員敘述經過，鄭金發則聽從救護人員指示，協助家屬對患者施以初步救護，待救護車到場後 ，再由醫護人員接續處理，經載往草屯佑民醫院救治後無大礙。
專家表示，上升速度越快，上升高度愈高，在高海拔停留時間越長，很容易發生急性高山症，女看護因為不適應高山環境，導致血氧濃度不足，刺激呼吸中樞，使換氣增加。但過度換氣，造成呼吸性鹼血症，又會導致不呼吸現象；造成惡性循環，嚴重的話會導致死亡，最好的方式就是趕快下山到低海拔地區，讓症狀減輕。
埔里分局長胡淑淨呼籲提醒，春節期間清境合歡山遊客多，民眾到高山行前最好諮詢醫師狀況，有固定服用處方藥物者請記得攜帶，如有務必保持冷靜，並應先撥打119專線，請消防救護人員前往協助，預防意外發生。
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