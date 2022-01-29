新北3路段區間測速24日重啟 首五日違規超速117件

新北市北宜公路、新店環河路、台64線快速道路中和段的區間測速在今年1月24日重新啟用，實施至今天經統計，首五日累計違規超速117件，其中不乏時速破百的違規情況，新北市警局交通大隊表示，整體違規比例較恢復執法前下降近7成，事故下降近5成，呼籲駕駛人依速限穩定行駛，安全第一勿違規。

交大指出，北宜公路26.2公里至32.2公里K、台64線中和段以及新店區環河路區間測速執法，從今年1月24日重新啟用，實施首5日，速限40公里的北宜公路路段違規64件，時速超過61公里的嚴重違規車輛，占總通行車輛2.33%；速限70公里的台64線快速道路中和段違規43件，時速超過91公里的嚴重違規車輛，占總通行車輛0.16%；速限60公里的新店區環河路違規10件，時速超過81公里的嚴重違規車輛，占總通行車輛0.02%。