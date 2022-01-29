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新北3路段區間測速24日重啟 首五日違規超速117件
新北市北宜公路、新店環河路、台64線快速道路中和段的區間測速在今年1月24日重新啟用，實施至今天經統計，首五日累計違規超速117件，其中不乏時速破百的違規情況，新北市警局交通大隊表示，整體違規比例較恢復執法前下降近7成，事故下降近5成，呼籲駕駛人依速限穩定行駛，安全第一勿違規。
交大指出，北宜公路26.2公里至32.2公里K、台64線中和段以及新店區環河路區間測速執法，從今年1月24日重新啟用，實施首5日，速限40公里的北宜公路路段違規64件，時速超過61公里的嚴重違規車輛，占總通行車輛2.33%；速限70公里的台64線快速道路中和段違規43件，時速超過91公里的嚴重違規車輛，占總通行車輛0.16%；速限60公里的新店區環河路違規10件，時速超過81公里的嚴重違規車輛，占總通行車輛0.02%。
經交大分析違規車輛行駛速度，北宜公路區間路段測得最高平均速率88公里、台64線速道路中和段最高平均速率115公里、新店區環河路最高平均速率101公里，交大表示，雖未達道路交通管理處罰條例法定危險駕駛程度，超速行駛遇有突發狀況時會減少反應時間，且容易操作失控而導致事故，尤其北宜公路彎道多，超速行駛風險更高，事故嚴重程度也隨之增加，危害得不僅是自己甚至是其他用路人的行車安全。
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