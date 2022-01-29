零容忍！1月已抓51件酒駕 淡水警春節強力取締

新北市淡水警方今年1月迄今已取締違規酒駕達51件，其中有34件因酒測值超標，違反公共危險罪遭送法辦。為維護春安期間用路人行車安全，新北市淡水警分局持續執行「防制酒駕大執法專案」，並針對淡水、三芝地區易酒駕時段、路段，加強攔查及取締酒後駕車。

淡水警方表示，每年農曆冬令與春節期間為酒駕肇事高峰期，目前社會大眾對於酒後駕車行為已備感痛絕。為預防部分駕駛飲酒後，貪圖一時之快與僥倖上路而酒駕上路。警將春節期間，加強執行「防制酒駕大執法專案」以強調對「酒駕零容忍」的決心，呼籲民眾切勿以身試法、害人害己。

今年1月迄今，警方已取締違規酒駕達51件，其中有34件因酒測值超標，違反公共危險罪遭送法辦。呼籲用路人酒駕經測試檢定，酒精濃度超過規定標準，機車駕駛人將處新臺幣1萬5千元以上9萬元以下罰鍰。

汽車駕駛人酒駕則開處新臺幣3萬元以上12萬元以下罰鍰，若拒絕酒測者則罰處新臺幣18萬元罰鍰；駕駛人酒測值若達到每公升0.25毫克以上，同車年滿18歲以上之乘客，也會被處新臺幣600元以上3千元以下罰鍰。

警方提醒民眾，春節期間與家人團聚、親友餐敘場合把酒言歡、黃湯下肚之際，要選擇安全「行」的方式，善用「搭乘大眾運輸工具」、「酒後代駕服務」及「指定駕駛」，以杜絕酒駕、安全返家。

※ 提醒您：禁止酒駕，飲酒過量，有害健康

今年一月迄今，淡水警方已取締違規酒駕達51件。記者曾伯愷／翻攝

新北市淡水警分局春節期間，於轄內持續執行「防制酒駕大執法專案」加強取締酒駕。記者曾伯愷／翻攝