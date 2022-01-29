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昨晚撞死路人肇逃 台東警方今凌晨逮人送辦

聯合報 / 記者尤聰光／台東即時報導

台東一名李姓男子昨晚穿越台9線關山鎮崁頂路段，遭車輛撞飛，再被對向車輛輾過，送醫搶救不治，未料，撞擊肇事車輛未留下查看涉嫌肇逃。關山警分局調閱監視畫面，今天凌晨循線逮捕涉嫌肇逃的洪姓男子，並報請台東地檢署偵辦。

關山警分局表示，52歲李姓男子昨晚8點多，在關山鎮台9線崁頂段319公里處，準備穿越馬路到對面小吃部時，遭一輛疾駛的車輛撞擊，彈飛到對向車道，又被一輛閃避不及由辜男駕駛的自小客車輾過，造成李男傷重送醫搶救不治。

而撞擊李男的車輛未停留下查看，直接駛離事故現場，涉嫌肇事逃逸，警方調閱沿線監視畫面，發現一輛可疑廂型車，以車追人發現47歲洪姓男子涉有重嫌。警方於今天凌晨1點多在洪男女友住處，將人帶回派出所，並查扣廂型車進行鑑識比對。

經警方比對廂型車，與事故現場遺留證物吻合。全案依法報請地檢署偵辦。關山警察分局呼籲駕駛人，若發生交通事故，切勿離開現場，致人傷害逃逸者，可處6月以上5年以下有期徒刑；致人於死或重傷而逃逸者，處1年以上7年以下有期徒刑。

台東關山警分局調閱沿線監視畫面，發現一輛可疑廂型車，以車追人發現47歲洪姓男子涉有重嫌。警方於今天凌晨1點多在洪男女友住處，將人帶回派出所，並查扣廂型車進行鑑識比對。圖／關山警分局提供
台東關山警分局調閱沿線監視畫面，發現一輛可疑廂型車，以車追人發現47歲洪姓男子涉有重嫌。警方於今天凌晨1點多在洪男女友住處，將人帶回派出所，並查扣廂型車進行鑑識比對。圖／關山警分局提供
台東一名李姓男子昨晚穿越台9線關山鎮崁頂路段，遭車輛撞飛，再被對向車輛輾過，送醫搶救不治，未料，撞擊肇事車輛未留下查看涉嫌肇逃。圖／關山警分局提供
台東一名李姓男子昨晚穿越台9線關山鎮崁頂路段，遭車輛撞飛，再被對向車輛輾過，送醫搶救不治，未料，撞擊肇事車輛未留下查看涉嫌肇逃。圖／關山警分局提供

台東 警察

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