7旬老翁酒後騎機車上國道 服務區匝道疑自摔重傷

苗栗縣70歲徐姓老翁昨晚騎機車外出飲酒，但酒後卻將機車從通霄交流道騎上國道3號北上路段，在進入西湖服務區匝道時，疑似自撞護欄造成頭部重傷昏迷，送醫搶救，老翁經抽血換算酒測值高達1.05，國道警方將全案依公共危險罪嫌偵辦。

昨晚9點30分左右，國道警方接獲通報有機車騎士從國3通霄交流道闖入，並沿路肩往北行駛，警方派員趕往處理，但不久就接獲通報這名騎士在西湖服務區匝道摔車受傷，現場未發現安全帽。

苗栗縣消防局救護人員趕抵現場時，發現老翁頭部受創，滿臉是血，且已失去意識，緊急將他送往衛福部苗栗醫院搶救，隨後家屬又將老翁轉往台中慈濟醫院。