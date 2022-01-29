快訊

黃曉明、baby最後合體畫面曝光 男方舉動慘遭網友嘲諷

影／中市警破「假租屋真詐騙」 假房東收押金秒退群

聯合報 / 記者白錫鏗／台中即時報導

台中市民陳姓男子在知名租屋網站張貼全新裝潢物件，租金卻略低於一般行情，隱藏詐騙陷阱，吸引租客主動聯繫房東，再要求房客「加LINE」聯繫，隨後再以物件搶手請租客匯款押金，租客匯款後欲聯繫看屋，房東卻以各種藉口推諉，經被害人報警，台中市刑警大隊查獲陳嫌，初步查出有12名被害人遭詐財1萬5000元至2萬5000元不等，依詐欺罪嫌移送台中地檢署偵辦。

「您好，我是房東林小姐，現在這間物件很搶手，已有一組租客想先付押金讓我安排他們優先看屋；但我比較喜歡你們這組，如果你願意先付一個月押金，我就幫你保留物件…」年節將至，意味著寒假接近尾聲，不少房客開始透過租屋網站或APP尋找合適的房子。

日前知名租屋網站出現許多全新裝潢的精美物件，租金卻略低於一般行情隱藏詐騙陷阱，吸引租客主動聯繫房東，惟撥打時卻以電話不易接通等由，要求房客「加LINE」聯繫，隨後再以物件搶手請租客匯款押金，嗣租客匯款後欲聯繫看屋，房東卻以各種藉口推諉，最後退出LINE群組或封鎖，被害人求助無門才驚覺被騙報警。

台中市警局刑警大隊偵七隊循線調查發現，該知名租屋網之註冊號碼皆為人頭電話，經報請台中地方檢察署指揮偵辦，並實施偵查蒐證，交叉比對發訊位置，掌握相關涉案事實後，於本月初查獲陳男（35歲）到案，現場查扣作案手機、數十張電話卡、WIFI路由器、行動網卡等證物。

警方陸續解析證物發現，陳嫌透過人頭資料刊登租屋物件，再利用華麗的物件照片，吸引租客加LINE聯繫，嗣詐騙押金得逞後隨即封鎖被害人，人間消失，讓被害人毫無管道追回押金。查出中部地區已有12名被害人遭詐財，金額為新台幣1萬5000元至2萬5000元不等。

刑警大隊大隊長林明佐表示，分析過往案例，詐騙集團經常利用各種重要時節，設計詐騙陷阱讓民眾落入圈套受騙，年節過後，開學將至，許多學生開始上網尋找開學後的租屋物件，詐騙集團也將觸角伸入租房物件，警方除規劃加強111年重要節日安全維護工作外，更呼籲民眾租屋前一定要看過物件及確認房東或房仲身分再行匯款，以免遭騙，如發現有可疑詐騙情事，立即撥打165防詐騙專線查證或撥打110報案，讓我們一起平安過虎年，安心租新屋。

台中市刑警大隊破獲「假租屋，真詐騙」，逮獲嫌犯陳男，初步查出有12名被害人遭詐財1萬5000元至2萬5000元不等，依詐欺罪嫌移送台中地檢署偵辦。圖／警方提供
台中市刑警大隊破獲「假租屋，真詐騙」，逮獲嫌犯陳男，初步查出有12名被害人遭詐財1萬5000元至2萬5000元不等，依詐欺罪嫌移送台中地檢署偵辦。圖／警方提供
台中市刑警大隊破獲「假租屋，真詐騙」，逮獲嫌犯陳男，初步查出有12名被害人遭詐財1萬5000元至2萬5000元不等，依詐欺罪嫌移送台中地檢署偵辦。圖／警方提供
台中市刑警大隊破獲「假租屋，真詐騙」，逮獲嫌犯陳男，初步查出有12名被害人遭詐財1萬5000元至2萬5000元不等，依詐欺罪嫌移送台中地檢署偵辦。圖／警方提供
台中市刑警大隊破獲「假租屋，真詐騙」，逮獲嫌犯陳男，初步查出有12名被害人遭詐財1萬5000元至2萬5000元不等，依詐欺罪嫌移送台中地檢署偵辦。圖／警方提供
台中市刑警大隊破獲「假租屋，真詐騙」，逮獲嫌犯陳男，初步查出有12名被害人遭詐財1萬5000元至2萬5000元不等，依詐欺罪嫌移送台中地檢署偵辦。圖／警方提供
台中市刑警大隊破獲「假租屋，真詐騙」，逮獲嫌犯陳男，初步查出有12名被害人遭詐財1萬5000元至2萬5000元不等，依詐欺罪嫌移送台中地檢署偵辦。圖／警方提供
台中市刑警大隊破獲「假租屋，真詐騙」，逮獲嫌犯陳男，初步查出有12名被害人遭詐財1萬5000元至2萬5000元不等，依詐欺罪嫌移送台中地檢署偵辦。圖／警方提供
台中市刑警大隊破獲「假租屋，真詐騙」，逮獲嫌犯陳男，初步查出有12名被害人遭詐財1萬5000元至2萬5000元不等，依詐欺罪嫌移送台中地檢署偵辦。圖／警方提供
台中市刑警大隊破獲「假租屋，真詐騙」，逮獲嫌犯陳男，初步查出有12名被害人遭詐財1萬5000元至2萬5000元不等，依詐欺罪嫌移送台中地檢署偵辦。圖／警方提供

詐騙集團 房東 LINE

延伸閱讀

扒竊新春紅包不開虎(胡) 中市警教您防竊小撇步

打破六都最後淨土 中市呼籲：市民齊大消毒

沙鹿農會分部傳確診足跡 中市農業局：已加強清消

出境逾2年戶籍被遷出 中市戶政懶人包權益大解析

相關新聞

五金百貨行囤爆竹 恐挨罰30萬

年關將近，新北市消防局昨天在中和區一家五金百貨行查扣重達三○三點六七公斤、總火藥量九十九點八○五公斤爆竹煙火一批，依違反...

男子過馬路被撞死 肇事車輛未停加速逃逸台東警追緝中

53歲李姓男子今晚在台9線319.2公里處、台東關山路段穿越馬路時，被1輛車撞擊、送醫不治，肇事車輛未留現場反加速逃逸，...

影／大火吞噬新莊3廠房 毀300坪幸無人傷

今天（29日）凌晨，新北市新莊區新樹路3間鐵皮工廠發生火警，新北市消防局出動大批人員到場灌救，所幸現場沒有人受困、受傷，...

影／中市警破「假租屋真詐騙」 假房東收押金秒退群

台中市民陳姓男子在知名租屋網站張貼全新裝潢物件，租金卻略低於一般行情，隱藏詐騙陷阱，吸引租客主動聯繫房東，再要求房客「加...

遇檢舉魔人！高速公路2分鐘1.5公里距離他收5罰單 法官撤3張

林姓男子去年3月行經國道三號南向11.2公里處，被後方車輛行車記錄器拍下未打方向燈提出檢舉，從高速公路沿路到下交流道到平...

無業慣竊年前缺錢花 闖羅東孔廟偷近10萬元落網

宜蘭羅東的孔子廟日前遭小偷，辦公室的保險箱遭破壞，損失金額逾9萬元，廟方發現後趕緊報案。警方立即成立專案小組，調閱近百支...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。