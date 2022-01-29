影／中市警破「假租屋真詐騙」 假房東收押金秒退群
台中市民陳姓男子在知名租屋網站張貼全新裝潢物件，租金卻略低於一般行情，隱藏詐騙陷阱，吸引租客主動聯繫房東，再要求房客「加LINE」聯繫，隨後再以物件搶手請租客匯款押金，租客匯款後欲聯繫看屋，房東卻以各種藉口推諉，經被害人報警，台中市刑警大隊查獲陳嫌，初步查出有12名被害人遭詐財1萬5000元至2萬5000元不等，依詐欺罪嫌移送台中地檢署偵辦。
「您好，我是房東林小姐，現在這間物件很搶手，已有一組租客想先付押金讓我安排他們優先看屋；但我比較喜歡你們這組，如果你願意先付一個月押金，我就幫你保留物件…」年節將至，意味著寒假接近尾聲，不少房客開始透過租屋網站或APP尋找合適的房子。
日前知名租屋網站出現許多全新裝潢的精美物件，租金卻略低於一般行情隱藏詐騙陷阱，吸引租客主動聯繫房東，惟撥打時卻以電話不易接通等由，要求房客「加LINE」聯繫，隨後再以物件搶手請租客匯款押金，嗣租客匯款後欲聯繫看屋，房東卻以各種藉口推諉，最後退出LINE群組或封鎖，被害人求助無門才驚覺被騙報警。
台中市警局刑警大隊偵七隊循線調查發現，該知名租屋網之註冊號碼皆為人頭電話，經報請台中地方檢察署指揮偵辦，並實施偵查蒐證，交叉比對發訊位置，掌握相關涉案事實後，於本月初查獲陳男（35歲）到案，現場查扣作案手機、數十張電話卡、WIFI路由器、行動網卡等證物。
警方陸續解析證物發現，陳嫌透過人頭資料刊登租屋物件，再利用華麗的物件照片，吸引租客加LINE聯繫，嗣詐騙押金得逞後隨即封鎖被害人，人間消失，讓被害人毫無管道追回押金。查出中部地區已有12名被害人遭詐財，金額為新台幣1萬5000元至2萬5000元不等。
刑警大隊大隊長林明佐表示，分析過往案例，詐騙集團經常利用各種重要時節，設計詐騙陷阱讓民眾落入圈套受騙，年節過後，開學將至，許多學生開始上網尋找開學後的租屋物件，詐騙集團也將觸角伸入租房物件，警方除規劃加強111年重要節日安全維護工作外，更呼籲民眾租屋前一定要看過物件及確認房東或房仲身分再行匯款，以免遭騙，如發現有可疑詐騙情事，立即撥打165防詐騙專線查證或撥打110報案，讓我們一起平安過虎年，安心租新屋。
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