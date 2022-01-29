遇檢舉魔人！高速公路2分鐘1.5公里距離他收5罰單 法官撤3張

林姓男子去年3月行經國道三號南向11.2公里處，被後方車輛行車記錄器拍下未打方向燈提出檢舉，從高速公路沿路到下交流道到平面道路，2分鐘內遭警方開出5張罰單，林姓駕駛人不服，認為被檢舉魔人惡意跟車檢舉，違反比例原則，提起行政訴訟。法官認為，僅「秒數」有別，違規地點也在「6公里內」，且「未經過任何路口」，亦非「在隧道內」，撤銷其中3張。

基隆地院判決書指出，林男去年3月28日駕自小客遭到檢舉，均未依規定於變換車道時顯示方向燈、不依規定使用燈光，時間分別為：(一)上午10時31分許，行經國道三號南向11.2公里處；(二)上午10時31分許，行經國道三號南向11.6公里處；(三)上午10時32分許，行經國道三號南向12.3公里處；(四)上午10時32分許，行經國道三號南向12.7公里處；(五)上午10時32分許，新北市某區平面路段。

國道公路警察局第九公路警察大隊製發5張罰單，並經台北市區監理所裁處，前4張以「行駛高速公路未依規定變換車道」為由，各處3000元，並各記違規點數1點；第5張以「汽車駕駛人未依規定使用方向燈」為由，處罰鍰1200元。

林男不服原處分提起訴訟，他主張因未打方向燈，被檢舉魔人惡意跟車檢舉，違反比例原則，聲明原處分1到5張至均撤銷。

台北市區監理所說明，經舉發機關審視違規影像光碟，可見原告駕車先後5次未依規定使用方向燈變換車道。修正前道路交通管理處罰條例第85條之1，是針對同一行為違反交通法令，林男違規的時間、地點均不同，分屬不同意志所為之不同違規行為，並未違反一行為不二罰原則。

法官審理指出，當天第1次至第2次變換車道未依規定使用方向燈行為，發生在「同1分鐘內」，前2次違規都在上午「10時31分」所發生，僅「秒數」有別，違規地點也在「6公里內」，且「未經過任何路口」，亦非「在隧道內」。第3、4次違規則在上午「10時32分」所發生，僅相距第1次違規1分鐘。