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無業慣竊年前缺錢花 闖羅東孔廟偷近10萬元落網

聯合報 / 記者林佳彣／宜蘭即時報導

宜蘭羅東的孔子廟日前遭小偷，辦公室的保險箱遭破壞，損失金額逾9萬元，廟方發現後趕緊報案。警方立即成立專案小組，調閱近百支監視器，昨天見時機成熟，持法院核准搜索票在宜蘭市區將涉案的44歲林姓男子緝捕到案。

據了解，林嫌是一名偷竊慣犯，因無業缺錢花用，1月21日清晨4點多跑到羅東孔子廟，破壞門窗後進入。他在辦公室翻箱倒櫃找錢財，更自備工具火燒、破壞保險箱，手法相當熟練，最後得手近10萬元。

廟方當天早上7點多發現失竊後報案，警方獲報成立專案小組查緝，調閱近百支監視器後，鎖定涉案林男，並於昨天在宜蘭市區查緝到案。另外，林男疑似涉及其他竊案，警方擴大偵辦中。

羅東警方提醒民眾，春節期間外出時，須留意門窗是否上鎖、隨時注意金飾等重要財物，也可向當地分駐所或派出所申請舉家外出巡邏防竊服務。

林嫌是一名偷竊慣犯，因無業缺錢花用，日前潛入羅東孔子廟行竊，得手近10萬元，昨天遭警方逮捕。記者林佳彣／翻攝
林嫌是一名偷竊慣犯，因無業缺錢花用，日前潛入羅東孔子廟行竊，得手近10萬元，昨天遭警方逮捕。記者林佳彣／翻攝
宜蘭羅東的孔子廟日前遭小偷，辦公室的保險箱遭破壞，損失金額逾9萬元。記者林佳彣／翻攝
宜蘭羅東的孔子廟日前遭小偷，辦公室的保險箱遭破壞，損失金額逾9萬元。記者林佳彣／翻攝

羅東 宜蘭 監視器

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