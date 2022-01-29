影／大人掃除3歲女童走失 警10分鐘尋回

農曆春節邁入倒數計時，家家戶戶都忙著除舊佈新「大掃除」，中市北區國豐街上一名35歲的李姓爸爸帶著女兒在地下室整理物品時，一時不察，讓正處活潑好動年齡的3歲女兒獨自偷跑出門探險，但女童在夜晚的巷弄間途失方向，站在原地號啕大哭，好心路人發現立即報警協助，中市警二分局警員火速趕抵，10分鐘內就讓淚眼汪汪的女童重回父親溫暖的懷抱。

台中市警二分局育才派出所警員戴國豐、梁惟淨，昨天晚間8時接獲民眾報案，稱「有小孩走失了！」報案人是一位路過的劉姓婦人，看到女童獨自在路上邊走邊哭，深怕發生危險趕緊將她牽到路邊安全處並報案，另名開車路過的熱心民眾見狀也下車關心，看到女童驚慌哭泣，立即從車上拿了一隻米奇玩偶送給她，有玩偶陪伴，女童這才從大哭轉為輕輕啜泣。

梁姓女警看見小妹妹滿臉無助，輕聲的說「警察阿姨帶妳回家好不好？」女童將小手交到女警手上，大手牽小手找回家路，溫馨畫面讓人動容。