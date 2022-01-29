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春節連假首日交通順暢 注意國道5大地雷路段

扒竊新春紅包不開虎(胡) 中市警教您防竊小撇步

聯合報 / 記者白錫鏗／台中即時報導

台中市一中商圈春節期間，自1月28日起至2月13日舉辦「年貨大街」暨「春節觀光夜市」活動，隨著春節連續9天長假，民眾開始前往「年貨大街」及傳統市場著手辦理年貨用品，連假期間更相約至「春節觀光夜市」消費，而人潮聚集擁擠地點，也最容易成為扒手、竊嫌窺視下手目標，民眾自身財產安全的保護，是大家快樂逛街辦年貨的首要工作。

台中市警局刑事警察大隊結合轄區派出所員警、警察志工，前往「年貨大街」向逛街民眾宣導各種防竊技巧：1. 貴重物品勿留車內。2. 皮夾、手機等放外套內側。3. 背包斜背胸前視線可及處。4. 背包拉起拉鏈錢財物品不露白。5. 機車停放隨手拔鑰匙。

警方呼籲民眾於年節期間，外出逛街、旅遊時除保護自身財產安全外，仍應儘量避開人潮擁擠時段減少群聚，以遵守疫情期間防疫規範。

台中市警局刑事警察大隊結合轄區派出所員警、警察志工，前往「年貨大街」向逛街民眾宣導各種防竊技巧。圖／警方提供。
台中市警局刑事警察大隊結合轄區派出所員警、警察志工，前往「年貨大街」向逛街民眾宣導各種防竊技巧。圖／警方提供。
台中市警局刑事警察大隊結合轄區派出所員警、警察志工，前往「年貨大街」向逛街民眾宣導各種防竊技巧。圖／警方提供。
台中市警局刑事警察大隊結合轄區派出所員警、警察志工，前往「年貨大街」向逛街民眾宣導各種防竊技巧。圖／警方提供。

年貨大街 春節 警察

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