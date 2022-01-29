聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／大火吞噬新莊3廠房 毀300坪幸無人傷
今天（29日）凌晨，新北市新莊區新樹路3間鐵皮工廠發生火警，新北市消防局出動大批人員到場灌救，所幸現場沒有人受困、受傷，火勢1小時後控制，初估燒毀面積約300坪，確切起火原因，有待火調人員調查釐清。
據了解，今天凌晨1時22分左右，新莊區新樹路234巷一間鐵皮工廠，突然冒出大量濃煙，旋即竄出火舌。沒多久，鐵皮工廠既陷入火海一片，火勢來的又猛又烈還向旁廠房延燒。
新北市消防局獲報，出動警、義消203人、各式搶救車輛69輛趕抵，趕緊布水線射水試圖阻隔火勢延燒，但仍造成現場3間共計300坪鐵皮工廠（電子、塑膠及機械）遭祝融吞噬，所幸現場沒有人受傷、受困，火勢1個小時後控制，至於起火原因，有待火調人員調查釐清。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言