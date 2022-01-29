影／大火吞噬新莊3廠房 毀300坪幸無人傷

今天（29日）凌晨，新北市新莊區新樹路3間鐵皮工廠發生火警，新北市消防局出動大批人員到場灌救，所幸現場沒有人受困、受傷，火勢1小時後控制，初估燒毀面積約300坪，確切起火原因，有待火調人員調查釐清。

據了解，今天凌晨1時22分左右，新莊區新樹路234巷一間鐵皮工廠，突然冒出大量濃煙，旋即竄出火舌。沒多久，鐵皮工廠既陷入火海一片，火勢來的又猛又烈還向旁廠房延燒。