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影／大火吞噬新莊3廠房 毀300坪幸無人傷

聯合報 / 記者曾伯愷／新北即時報導

今天（29日）凌晨，新北市新莊區新樹路3間鐵皮工廠發生火警，新北市消防局出動大批人員到場灌救，所幸現場沒有人受困、受傷，火勢1小時後控制，初估燒毀面積約300坪，確切起火原因，有待火調人員調查釐清。

據了解，今天凌晨1時22分左右，新莊區新樹路234巷一間鐵皮工廠，突然冒出大量濃煙，旋即竄出火舌。沒多久，鐵皮工廠既陷入火海一片，火勢來的又猛又烈還向旁廠房延燒。

新北市消防局獲報，出動警、義消203人、各式搶救車輛69輛趕抵，趕緊布水線射水試圖阻隔火勢延燒，但仍造成現場3間共計300坪鐵皮工廠（電子、塑膠及機械）遭祝融吞噬，所幸現場沒有人受傷、受困，火勢1個小時後控制，至於起火原因，有待火調人員調查釐清。

新北市新莊區新樹路鐵皮工廠大火，吞噬3廠房毀300坪。記者曾伯愷／翻攝
新北市新莊區新樹路鐵皮工廠大火，吞噬3廠房毀300坪。記者曾伯愷／翻攝
新北市新莊區新樹路鐵皮工廠大火，吞噬3廠房毀300坪。記者曾伯愷／翻攝
新北市新莊區新樹路鐵皮工廠大火，吞噬3廠房毀300坪。記者曾伯愷／翻攝

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