過年還沒到賭場先開張 基隆警方緝賭1日雙破法律無假期

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導

明天就是9天春節連假，但有賭場等不及先開張，基隆第二警分局今天先在一處鐵皮屋查獲以四色牌、麻將為賭具的職業賭場。傍晚又在另一處藏於社區內民宅查獲以麻將聚賭的賭場，一日共查獲13名賭客、賭資約近3萬元，晚間訊後將吳、邱姓負責人依賭博罪移送法辦，賭客則依社會秩序維護法裁處。

第二分局在春節前夕不只執行掃蕩賭博，也加強網路巡邏，獲得民眾招攬聚集賭博情資，進而破獲賭博案件，行動中也發現有一名日籍人士也參與其中。

偵查隊長林學志表示，基隆第二警分局今天先在一處鐵皮屋查獲以四色牌、麻將為賭具的職業賭場。傍晚又在另一處藏於社區內民宅查獲以麻將聚賭的賭場，一日共查獲13名賭客、查扣賭資約近3萬元。

警方呼籲，年節民眾手上現金較闊綽，如在春節期間有聚賭行為，尤其參與職業性大賭場賭博，往往容易越賭越大，甚至在過年期間也可能因積欠債務，發生治安事故。警方在春節期間仍加強查緝職業賭博，民眾切勿以身試法。

警方說，法律無假期，不容許非法賭場流竄，或是以合法協會名義來從事非法賭博行為。

過年還沒到先開賭，基隆警方緝賭一日雙破法律無假期。記者游明煌／翻攝
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