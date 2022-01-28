過去曾放火、恐嚇鄰居 高雄男住宅又傳火警他坦承犯案

聯合報 / 記者陳玫伶／高雄即時報導

高雄市旗山區中洲路一棟3層樓透天厝今天晚間7時許傳出火警，警消獲報到場時火煙已從一樓燒到二樓房間，消防人員立即布水線搶救，其中一名50多歲的潘姓屋主自行逃出，兩隻腳膝蓋有2度灼傷，附近鄰居表示，這家前幾個月也曾傳出火警，自家香蕉倉庫就在旁邊，擔心日後受影響。

高雄市消防局人員今天晚間7時許接獲民眾報案，旗山區中洲路一棟3層樓透天厝後方廚房傳出爆炸聲，接著有火煙冒出，警消出動12車24人前往搶救，8時許撲滅火勢，警消發現廚房被燒得最嚴重，火煙沿著樓梯再往上燒到房間。

住在潘男住宅對面的鄰居表示，晚間在家中看電視，突然聽到很大的爆炸聲，往外一看是潘男家後方的廚房起火，擔心延燒旁邊民宅緊急報案，潘男住家前幾個月就曾傳出潘男自己拿報紙點火，鄰居自家為香蕉中盤商，倉庫在潘男家旁，擔心之後潘男再有任何點火舉動。

鄰居表示，潘男過去與父親住在這裡，已住了十多年，潘男另有大哥在國外、二哥在高雄但不同住，前一陣子潘男父親疑似離世，剩潘男獨自住在這裡，之後潘男曾陸續出現站在他們家門口恐嚇要殺人、拿報紙點火等舉動，潘男家旁住的都是女生，回家很害怕，但家人都在這又不能搬家，直言「潘男像不定時炸彈」。

潘男起初對於事故如何發生、年齡幾歲一律說「不知道」，只坐在鄰居家門口看著消防人員滅火，因潘男身上有濃濃汽油味，雙腳膝蓋也有2度燒傷約3%，經警消突破心防才終於坦承是自己放火，救護人員初步處置潘男傷勢後由員警陪同送醫治療，詳細事故原因有待警方釐清。

現場消防人員搶救行動告一段落後，立即於周邊進行災後防火宣導並協助住戶安裝住宅用火災警報器。高雄市消防局提醒，安裝住宅用火災警報器不僅能提早預警火災發生，更能有效為大家爭取逃生時間，進一步降低市民朋友的生命財產損失。

高雄市旗山區中洲路一棟3層樓透天厝今天晚間7時許傳出火警，火勢從一樓廚房燒到二樓房間，消防人員架梯上樓滅火。記者陳玫伶／攝影
高雄市旗山區中洲路一棟3層樓透天厝今天晚間7時許傳出火警，火勢從一樓廚房燒到二樓房間，消防人員架梯上樓滅火。記者陳玫伶／攝影
高雄市旗山區中洲路今天晚間傳出住宅火警，消防人員撲滅火勢後現場進行住警器宣導。記者陳玫伶／攝影
高雄市旗山區中洲路今天晚間傳出住宅火警，消防人員撲滅火勢後現場進行住警器宣導。記者陳玫伶／攝影
高雄市旗山區中洲路一棟3層樓透天厝今天晚間7時許傳出火警，潘姓屋主坦承自己放火，民宅位於香蕉倉庫旁。記者陳玫伶／攝影
高雄市旗山區中洲路一棟3層樓透天厝今天晚間7時許傳出火警，潘姓屋主坦承自己放火，民宅位於香蕉倉庫旁。記者陳玫伶／攝影
高雄市旗山區中洲路一棟3層樓透天厝今天晚間7時許傳出火警，消防人員到場架梯上樓滅火。記者陳玫伶／攝影
高雄市旗山區中洲路一棟3層樓透天厝今天晚間7時許傳出火警，消防人員到場架梯上樓滅火。記者陳玫伶／攝影

火災 高雄市

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