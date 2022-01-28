大貨車急切內側車道 擦撞後車卡困分隔島

小心開車！41歲張姓大貨車駕駛，今天上午開車行經新北市淡水區淡金路三段，疑因變換車道不慎，擦撞後方一輛白色汽車，導致汽車開上中央分隔島，所幸現場未波及其他路過人車，汽車駕駛也沒有受傷，確切肇事原因有待警調查釐清。

經查證，41歲張姓大貨車駕駛，今天上午8時36分，駕駛一輛大貨車，途中行經新北市淡水區淡金路三段347號前（往台北方向），其車右側正有輛汽車急駛入車道。張姓駕駛為閃避該車，直接打方向燈，急切變換至內側車道。

孰料，一輛由26歲林男所駕駛的汽車，從張男座車後方駛來，兩車擦撞，導致林男連人帶車往左側偏，直接衝撞上中央分隔島，當場卡住動彈不得，所幸事故當下沒有波及其他路過人車，汽車駕駛林男沒有受傷。