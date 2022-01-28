聽新聞
test
0:00 / 0:00
大貨車急切內側車道 擦撞後車卡困分隔島
小心開車！41歲張姓大貨車駕駛，今天上午開車行經新北市淡水區淡金路三段，疑因變換車道不慎，擦撞後方一輛白色汽車，導致汽車開上中央分隔島，所幸現場未波及其他路過人車，汽車駕駛也沒有受傷，確切肇事原因有待警調查釐清。
經查證，41歲張姓大貨車駕駛，今天上午8時36分，駕駛一輛大貨車，途中行經新北市淡水區淡金路三段347號前（往台北方向），其車右側正有輛汽車急駛入車道。張姓駕駛為閃避該車，直接打方向燈，急切變換至內側車道。
孰料，一輛由26歲林男所駕駛的汽車，從張男座車後方駛來，兩車擦撞，導致林男連人帶車往左側偏，直接衝撞上中央分隔島，當場卡住動彈不得，所幸事故當下沒有波及其他路過人車，汽車駕駛林男沒有受傷。
事後警方獲報到場，經對肇事雙方酒測，沒有酒精反應，至於確切肇事原因及責任歸屬，有待警方調查後釐清。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言