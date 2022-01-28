影／疑因風管施作起爭執 暴男巧遇前同事持刀砍人

新北市新莊區39歲陳姓男子，因施作風管細節與前同事49歲何男起爭執，日前憤而離職。未料，今天下午陳男騎車經過新莊區民安西路，見何男在一家彩券行外滑手機，竟從機車置物箱內拿出一把菜刀，朝著何男身上揮砍，所幸何男送醫沒有生命危險，目前陳男情緒激動無法製作筆錄，警詢後將依殺人未遂送辦。

經查證，嫌犯39歲陳男與被害49歲何男，之前互為同事關係。日前兩人因風管裝設流程互起口角，連鬧數天弄得不可開交，陳男因此氣憤離職。孰料，今天下午3時許，陳男騎車經過新莊區民安西路，見何男背對著馬路，獨坐在彩券行外頭滑手機。

陳男又想到之前兩人工作上爭執，氣得把機車臨停路旁，隨即從機車置物箱內拿出一把菜刀，旋即走向何男身邊朝他身上揮刺，造成何男後背、身體側面各有一處穿刺傷，店家驚見趕緊報警前來。