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影／疑因風管施作起爭執 暴男巧遇前同事持刀砍人

聯合報 / 記者曾伯愷／新北即時報導

新北市新莊區39歲陳姓男子，因施作風管細節與前同事49歲何男起爭執，日前憤而離職。未料，今天下午陳男騎車經過新莊區民安西路，見何男在一家彩券行外滑手機，竟從機車置物箱內拿出一把菜刀，朝著何男身上揮砍，所幸何男送醫沒有生命危險，目前陳男情緒激動無法製作筆錄，警詢後將依殺人未遂送辦。

經查證，嫌犯39歲陳男與被害49歲何男，之前互為同事關係。日前兩人因風管裝設流程互起口角，連鬧數天弄得不可開交，陳男因此氣憤離職。孰料，今天下午3時許，陳男騎車經過新莊區民安西路，見何男背對著馬路，獨坐在彩券行外頭滑手機。

陳男又想到之前兩人工作上爭執，氣得把機車臨停路旁，隨即從機車置物箱內拿出一把菜刀，旋即走向何男身邊朝他身上揮刺，造成何男後背、身體側面各有一處穿刺傷，店家驚見趕緊報警前來。

新莊警獲報派員立即趕抵，先協助何男就醫，所幸沒有生命危險。由於陳男行兇後沒有逃去，警連同其行兇菜刀，一併帶回偵辦，目前陳男因情緒激動尚未製作筆錄，將朝殺人未遂罪嫌偵辦。

案發現場警方圍起封鎖線採證。記者曾伯愷／翻攝
案發現場警方圍起封鎖線採證。記者曾伯愷／翻攝
陳男所持凶器。記者曾伯愷／翻攝
陳男所持凶器。記者曾伯愷／翻攝
案發現場警方圍起封鎖線採證。記者曾伯愷／翻攝
案發現場警方圍起封鎖線採證。記者曾伯愷／翻攝
陳男(圖紅圈處)巧遇前同事，竟持刀傷人。記者曾伯愷／翻攝
陳男(圖紅圈處)巧遇前同事，竟持刀傷人。記者曾伯愷／翻攝
陳男(圖紅圈處)巧遇前同事，竟持刀傷人。記者曾伯愷／翻攝
陳男(圖紅圈處)巧遇前同事，竟持刀傷人。記者曾伯愷／翻攝

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